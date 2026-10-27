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Ο τέως αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρώην Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, φιλοξενείται σε λίγο αποκλειστικά στο vidcast του philenews από τον Φρίξο Δαλίτη.

Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη σχολιάζει τις εξελίξεις σε σχέση με τις εσωκομματικές διαδικασίες για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές και το τι προτίθεται ο ίδιος να πράξει. Μιλά για την επιστολή που έστειλε σήμερα στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ και παραθέτει τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Παίρνει θέση για τους δύο μονομάχους, αλλά και για τα όσα προηγήθηκαν της απόσυρσης της Αννίτα Δημητρίου. Παράλληλα, μιλά για την ίδια την Αννίτα Δημητρίου, την επόμενη μέρα του κόμματος, καθώς και του ιδίου προσωπικά.

Περισσότερα στο vidcast του philenews εντός των επόμενων ωρών…