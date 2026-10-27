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Την απόφαση του να μη στηρίξει την υποψηφιότητα του Αβέρωφ Νεοφύτου, εφόσον κερδίσει το χρίσμα του κόμματος, γνωστοποίησε ο Χάρης Γεωργιάδης.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, αναφέρει πως για λόγους αρχής, δεν μπορεί να αποδεχθεί ένα τετελεσμένο το οποίο θεωρεί ότι διαμορφώθηκε υπό συνθήκες πίεσης και απροκάλυπτου πολιτικού εκβιασμού.

Την ίδια ώρα υποβάλλει την παραίτηση του από πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

Αυτούσια η επιστολή του

Πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού

κ. Αννίτα Δημητρίου

Αγαπητή κ. Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, για πρώτη φορά, δεν θα είμαι σε θέση να συμμετάσχω στην προεκλογική εκστρατεία για την υποστήριξη του υποψηφίου της παράταξης στις προεδρικές εκλογές του 2028, σε περίπτωση που αυτός θα είναι ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.

Κατανοώ τις περιστάσεις υπό από τις οποίες λάβατε τη δική σας απόφαση να μην διεκδικήσετε το χρίσμα. Ελπίζω, ωστόσο, ότι θα κατανοήσετε και εσείς ότι δεν θα μπορούσα ποτέ, για λόγους αρχής, να αποδεχθώ ένα τετελεσμένο το οποίο θεωρώ ότι διαμορφώθηκε υπό συνθήκες πίεσης και απροκάλυπτου πολιτικού εκβιασμού. Αναφέρομαι ασφαλώς στο ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας, το οποίο παρέμεινε ανοικτό μέχρι την τελευταία στιγμή από πλευράς του κ. Νεοφύτου. Η αναφορά στην ανακοίνωση του κόμματος ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου ότι η απόφασή σας να αποσυρθείτε «διασφάλισε τη συμμετοχή όλων στις δημοκρατικές διαδικασίες» επιβεβαιώνει πλήρως αυτή την εκτίμηση.

Είναι πραγματικά δυσάρεστο πως, αντί να προηγηθεί μια νηφάλια πολιτική διεργασία, μέσα από την οποία θα καταρτιζόταν η στρατηγική και θα αξιολογούνταν οι επιλογές της παράταξης, φαίνεται να επικράτησαν οι τακτικισμοί, οι παρασκηνιακές διεργασίες και η άκρατη φιλοδοξία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν συνάδει με τις αρχές, τις αξίες, τις πρακτικές και την πολιτική παράδοση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Επιπλέον, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος της παράταξης ένα πρόσωπο το οποίο πλέον εκφράζει, σε πλείστα ζητήματα, θέσεις που αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διαχρονικά δικαιωμένες θέσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναδειχθεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια και έχει επαναληφθεί πολύ πρόσφατα, με τρόπο που υπονομεύει την προσπάθεια να λειτουργήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως μια σοβαρή και συνεκτική παράταξη της σύγχρονης κεντροδεξιάς.

Θεωρώ συνεπώς πολιτικό μου καθήκον να διαφοροποιηθώ από την υποψηφιότητα του κ. Νεοφύτου, εφόσον αυτή αποτελέσει την επιλογή της πλειοψηφίας.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι ενστάσεις μου δεν σχετίζονται με την εκλεξιμότητα του κ. Νεοφύτου. Οι αποφάσεις μου ουδέποτε καθορίστηκαν αποκλειστικά από εκτιμήσεις εκλογικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Άλλωστε, στις προεδρικές εκλογές του 2023, όταν τα πολιτικά δεδομένα της υποψηφιότητας του τότε Προέδρου της παράταξης ήταν πολύ διαφορετικά, πρόσφερα την πλήρη στήριξή μου, παρά τις δυσμενείς, και τότε, εκτιμήσεις ως προς την εκλεξιμότητά του.

Θέλω, επίσης, να υπογραμμίσω ότι η παρούσα τοποθέτησή μου δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αποστασιοποίησή μου από την παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αντιθέτως, εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι παραμένει ο βασικός πυλώνας για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την πρόοδο της πατρίδας μας. Ωστόσο, θέλοντας να σας διευκολύνω σε οποιουσδήποτε ενδεχόμενους χειρισμούς και αποφάσεις, θέτω στη διάθεσή σας την παραίτησή μου από την ιδιαίτερα τιμητική θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Επειδή η παθητικότητα ή η προσποίηση δεν θα μπορούσαν ποτέ να αποτελέσουν επιλογές μου, θεωρώ υποχρέωσή μου να σας γνωστοποιήσω εγκαίρως την απόφασή μου, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία.

Στο ίδιο πλαίσιο και για σκοπούς διαφάνειας, σας ενημερώνω ότι παρούσα επιστολή μου θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Με εκτίμηση,

Χάρης Γεωργιάδης