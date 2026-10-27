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Ξεκίνησε στις 11.15 η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν στα Γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών.

Πρώτος έφτασε στο χώρο ο Τ/κ ηγέτης, ενώ λίγα λεπτά αργότερα αφίχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Τους δύο ηγέτες υποδέχτηκε ο Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο Χασίμ Ντιάν.

Σε μια συμβολική κίνηση, τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν κατά την έναρξη της συνάντησης στους δύο ηγέτες από ένα μπουκάλι με λάδι, από δέντρα ελιάς που φυτεύτηκαν στον χώρο το 2009, από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια και τον τότε Τουρκοκύπριο ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.

Μετά την κατ’ ιδία συνάντησή τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τ/κ ηγέτης θα έχουν κοινή συνάντηση με τα μέλη των Τεχνικών Επιτροπών Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Συμβουλίου Σώματος Κοινωνίας των Πολιτών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται ενόψει και της καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Ανχελα Ολγκίν την ερχόμενη Πέμπτη και των συναντήσεων που θα έχει την Παρασκευή.

Πρόεδρος: Εμείς θέτουμε συνεχώς προτάσεις και νέες ιδέες

Την ελπίδα να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τη σημερινή του συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ θετικό το γεγονός ότι μία από τις 19 προτάσεις που είχα υποβάλει έγινε αποδεκτή και θα έχουμε σήμερα, στο δεύτερο μέρος της συνάντησης μας, τις κοινές συναντήσεις με τις δύο Τεχνικές Επιτροπές, της Νεολαίας και της Πολιτιστικής κληρονομιάς, και στη συνέχεια με το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών.

Θέλω να υπενθυμίσω, επίσης, ότι η σύσταση της Επιτροπής για το Συμβουλευτικό Σώμα της Κοινωνίας των Πολιτών ήταν δική μας πρόταση. Θέλω, επίσης, να θυμίσω ότι για την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία έγινε για πρώτη φορά εισήγηση από την κα ντι Κάρλο, όταν ήρθε στην Κύπρο το 2023. Την είχαμε αποδεχθεί αμέσως. Έγινε αποδεκτή από τουρκικής πλευράς δύο χρόνια αργότερα.

Στο πρώτο μέρος τώρα της συνάντησής μας, επικεντρώνομαι σε τρεις στόχους, σε τρία σημεία που περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις. Η πρώτη αφορά μια νέα πρόταση σε σχέση με τα οδοφράγματα, έτσι ώστε να υπάρξει διέξοδος. Είναι η τρίτη ή τέταρτη εναλλακτική, αν δεν με απατά η μνήμη μου, που έχω εισηγηθεί για να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.

Το δεύτερο είναι η πρόταση σε σχέση με την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και το απευθείας εμπόριο. Θεωρώ ότι είναι μια αμοιβαία επωφελής πρόταση, δημιουργεί δεδομένα, τα οποία είναι θετικά και για τις δύο πλευρές, αλλά είναι και κάτι που θα δοκιμάσει στην πράξη όλους μας αν πραγματικά εννοούμε ότι θέλουμε να προχωρήσει και σαφώς πιο θετικά σε τολμηρά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που στέλνουν και ένα ισχυρό μήνυμα στο σύνολο της κοινωνίας.

Και το τρίτο θέμα που προσέρχομαι στη συνάντηση για να συζητήσω είναι μια δική μας πρόταση, την οποία είχα υποβάλει και στον Γενικό Γραμματέα και στην κα Ολγκίν, στη Νέα Υόρκη, τη μοιράστηκα και προηγουμένως με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, και την οποία θέλω να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Αφορά το θέμα της μεθοδολογίας και πώς βλέπουμε μια διέξοδο και στα θέματα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και στο θέμα της επανέναρξης των συνομιλιών. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε».

Ερωτηθείς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι, ήδη, τέθηκε εναλλακτική πρόταση σχετικά με τα σημεία διέλευσης και αναμένει απάντηση, ενώ σε ερώτηση αν το θέμα των Κοκκίνων αντικαθίσταται από την πρόταση μας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «να αναμένουμε την απάντηση και μετά να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ και δημόσια.

Να θυμίσω, όμως, ότι όταν ο Γενικός Γραμματέας ήταν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης που είχαμε αρχικά, προχώρησε με μια νέα πρόταση σε σχέση με το Πυρόι-Αθηένου και τη Μια Μηλιά, μια πρόταση που αντιλαμβάνομαι τη μοιράστηκε σε διμερές επίπεδο και με τον κ. Έρχιουρμαν και ανέμενε το βράδυ, όταν είχαμε το δείπνο, να γίνει σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα, στο δείπνο τη χαρακτήρισε ως έναν λογικό συμβιβασμό, ένα συμβιβασμό ο οποίος έγινε αποδεκτός από δικής μας πλευράς. Δεν έγινε από τουρκικής πλευράς. Άρα, εμείς συνεχώς βάζουμε προτάσεις, βάζουμε νέες ιδέες, θέλουμε να δημιουργηθούν εξελίξεις και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Δεν είναι μόνο μέσα από δηλώσεις, είναι μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, ενέργειες, ιδέες. Και είμαστε εδώ και ελπίζω σήμερα να υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα, ενόψει και της καθόδου της προσωπικής απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα».

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ