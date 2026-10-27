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Άτοπη και άστοχη χαρακτήρισε την επιστολή του Χάρη Γεωργιάδη, ο αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Γιάννης Καρούσος. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Μέρα Μεσημέρι», ανέφερε πως η συγκεκριμένη δήλωση δεν εξυπηρετεί την ενότητα και το καλό του ΔΗΣΥ. «Θεωρώ ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτή τη δήλωση ο Χάρης Γεωργιάδης, όμως είναι δικαίωμα του. Έχει ένα θεσμικό ρόλο να διαδραματίσει στον ΔΗΣΥ ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Γλαύκου Κληρίδη».

Σημείωσε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης στην προεκλογική περίοδο του κόμματος. «Εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτή τη φιλοσοφία γιατί θεωρώ ότι προκαλούμε τον κόσμο μας και μεγαλώνουμε την εσωστρέφεια. Καλώ όλους να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και όποιος είναι θεσμικός στο κόμμα έχει την υποχρέωση και την ευθύνη να τρέξει την προεκλογική του υποψηφίου που θα επιλέξουν τα μέλη του κόμματος». Τόνισε ότι ο ίδιος θα βοηθήσει όποιον επιλεγεί.

«Άρα ο Χάρης λέει ότι η Αννίτα είπε ψέματα»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για την αναφορά του κ. Γεωργιάδη σε πολιτικό εκβιασμό, απάντησε: «Άρα, ο Χάρης λέει ότι η Αννίτα είπε ψέματα;». Εξήγησε ότι η πρόεδρος δήλωσε πως αποσύρθηκε για χάρη της ενότητας του κόμματος. «Ρίχνουμε λάδι στη φωτιά με τέτοιες δηλώσεις. Είναι άστοχες και άτοπες και δεν ενισχύουν τον υποψήφιο του κόμματος για να πάει καλά στις προεδρικές εκλογές», είπε.

Επεσήμανε ότι κάποιοι προσπαθούν να δυναμιτίσουν το κλίμα. Ερωτηθείς αν ο ίδιος στηρίζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, απάντησε πως «έχω προτίμηση αλλά δεν θα την πω δημόσια. Αυτά που γίνονται σήμερα βοηθούν τον Νίκο Χριστοδουλίδη».

Ο κ. Καρούσος εξέφρασε την άποψη ότι ο ΔΗΣΥ πάει για τη νίκη στις προεδρικές εκλογές και αυτό δεν αρέσει σε κάποιους. «Να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ήσυχα», είπε.

Ακόμη δήλωσε ότι είναι πολύ διαφορετικές οι δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη από αυτές του Χάρη Γεωργιάδη. «Ο τέως Πρόεδρος δεν δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει είτε τον Αβέρωφ, είτε τον Παμπορίδη».