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Νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένουν οι πρατηριούχοι, εάν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα για λίγες ακόμη ημέρες. Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, προειδοποιεί παράλληλα ότι η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη την παραγγελία καυσίμων για ορισμένα μέλη του Συνδέσμου.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι η μικρή μείωση που καταγράφηκε τις προηγούμενες ημέρες στις εγχώριες τιμές ενδέχεται να ακολουθηθεί από νέες ανατιμήσεις, καθώς το πετρέλαιο έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Όπως εξήγησε, ενώ το προηγούμενο δεκαπενθήμερο οι διεθνείς τιμές κινούνταν κοντά στα 100–102 δολάρια, πλέον βρίσκονται γύρω στα 110–112 δολάρια.

«Αναμένουμε και ελπίζουμε σε θετική γεωπολιτική εξέλιξη ούτως ώστε να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση», δήλωσε, εκφράζοντας την προσδοκία για υποχώρηση των τιμών.

Αίτημα για μεγαλύτερη στήριξη στη θέρμανση

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε από το κράτος και ειδικότερα από τον Υπουργό Οικονομικών να εξετάσουν τη δυνατότητα πρόσθετης επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, κρίνοντας ανεπαρκή τη βοήθεια που έχει ανακοινωθεί.

Παράλληλα, ζήτησε στήριξη για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν τα καύσιμα ως βασικό λειτουργικό έξοδο, καθώς, όπως ανέφερε, η αύξηση των τιμών επηρεάζει σημαντικά τη δραστηριότητά τους.

Σταθερή έκπτωση, αυξανόμενο κόστος

Ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί περίπου το 60% των πρατηρίων παγκύπρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υπόλοιπο 40% αποτελείται από πρατήρια που ανήκουν στις εταιρείες και από ιδιωτικά πρατήρια, τα οποία λαμβάνουν υπερδιπλάσιες εκπτώσεις σε σχέση με τα μέλη του Συνδέσμου.

Υποστήριξε ότι οι εταιρείες διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να απορροφούν τις επιβαρύνσεις, ενώ οι υψηλότερες εκπτώσεις ενισχύουν τη βιωσιμότητα των άλλων ιδιωτικών πρατηρίων.

Αντίθετα, τα μέλη του Συνδέσμου, όπως είπε, λαμβάνουν σταθερή έκπτωση περίπου 6 σεντ, ανεξάρτητα από το αν η τιμή των καυσίμων είναι 1,30 ή 2,30 ευρώ.

«Το τρομερά μεγάλο πρόβλημα είναι για μας τους πατροπαράδοτους πρατηριούχους», ανέφερε, θέτοντας ζήτημα επιβίωσης των επιχειρήσεών τους.

Προειδοποίησε ότι, εάν συνεχιστούν οι αυξήσεις, ορισμένοι πρατηριούχοι δεν θα μπορούν να παραγγέλνουν καύσιμα, επειδή η υψηλή τιμή θα καθιστά ασύμφορη την εμπορία τους. Πρόσθεσε ότι ανάλογα περιστατικά έχουν ήδη παρατηρηθεί σε πρατήρια άλλων χωρών.

Οι χρεώσεις καρτών περιορίζουν το περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα με τον κ. Προκοπίου, τα μέλη του Συνδέσμου λειτουργούν με ποσοστό κέρδους 2,9%, ενώ στις πληρωμές με κάρτες Visa ή εταιρικές Visa οι χρεώσεις κυμαίνονται περίπου μεταξύ 1,7% και 1,85%.

Εξήγησε ότι το ποσοστό χρέωσης παραμένει σταθερό, αλλά το ποσό που καταβάλλει ο πρατηριούχος αυξάνεται όσο ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων, ιδιαίτερα στις συναλλαγές με εταιρικές κάρτες.

«Για εμάς είναι περισσότερα έξοδα όταν η τιμή των καυσίμων αυξάνεται χωρίς επιπρόσθετο έσοδο», σημείωσε.

Η άνοδος των τιμών αυξάνει επίσης τις ανάγκες σε κεφάλαιο για την αγορά αποθεμάτων, καθώς και τα ποσά που έχουν να εισπράξουν τα πρατήρια από πελάτες οι οποίοι εξοφλούν σε μηνιαία βάση.

Θετικοί στην αλλαγή των αποδείξεων, με επιφυλάξεις

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου τοποθετήθηκε και για την πρωτοβουλία του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου, για νομοθετική ρύθμιση των στοιχείων που αναγράφονται στις αποδείξεις των πρατηρίων.

Ανέφερε ότι οι πρατηριούχοι επικροτούν την κίνηση, καθώς αποτελεί διαχρονικό τους αίτημα. Εξέφρασε, ωστόσο, επιφυλάξεις κατά πόσο οι αλλαγές θα επιτρέψουν να αποτυπώνεται στην απόδειξη ακριβώς πού κατευθύνονται τα χρήματα των καταναλωτών.