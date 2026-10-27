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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αττάλεια, όπου τέσσερις εργάτες έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν ανεμοστρόβιλος σάρωσε εργοτάξιο, καταστρέφοντας δύο μεταλλικούς οικίσκους στους οποίους διέμεναν οι εργαζόμενοι.

🚨 #TURKEY: A tornado tore apart two worker containers at a construction site in Antalya’s Kepez district, killing 4 workers and injuring 1.



A tower crane was also toppled as severe weather battered the area.#ข่มขลังตอนที่8 #salı #GSvFB pic.twitter.com/iXqU8Gbq7Z October 27, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Φεβζί Τσακμάκ, όπου οι ισχυροί άνεμοι διέλυσαν τις δύο κατασκευές, εκτοξεύοντας τους πέντε εργάτες που βρίσκονταν στο εσωτερικό τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δύο από τους εργαζομένους υπέκυψαν επί τόπου, ενώ άλλοι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο, όπου είχαν μεταφερθεί για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο πέμπτος εργάτης τραυματίστηκε, χωρίς η κατάσταση της υγείας του να εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβέστες, ενώ κινητοποιήθηκαν και συνεργεία της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Νωρίτερα, η Τουρκική Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή της Αττάλειας.

Ανατράπηκε γερανός

Στο εργοτάξιο προκλήθηκαν, επίσης, ζημιές από την ανατροπή γερανού, χωρίς να υπάρξουν επιπλέον θύματα από το συγκεκριμένο περιστατικό. Όπως διευκρίνισε ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, ο θάνατος και ο τραυματισμός των εργατών δεν συνδέονται με την πτώση του γερανού, αλλά με την καταστροφή των οικίσκων από τον ανεμοστρόβιλο.

Ο Σαχίν επισκέφθηκε την περιοχή και χαρακτήρισε το φαινόμενο ασυνήθιστο, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν αναφερθεί άλλοι ανεμοστρόβιλοι ή αντίστοιχα έντονα καιρικά φαινόμενα σε άλλα σημεία της πόλης. Παράλληλα, τα γειτονικά κτίρια δεν παρουσίαζαν αντίστοιχες ζημιές.

«Αντιμετωπίζουμε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο, καθώς δεν αναφέρθηκε καταιγίδα ή ανεμοστρόβιλος σε κανένα άλλο σημείο της πόλης. Δεν υπάρχουν ζημιές στα γύρω κτίρια, ωστόσο ένας ανεμοστρόβιλος διέλυσε ολοκληρωτικά δύο οικίσκους στη συγκεκριμένη περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

🌪️ Tornado strikes Antalya, Turkey: Four dead, tower crane toppled



A powerful tornado tore through a construction site in the Fevzi Çakmak neighborhood, ripping apart two residential containers housing construction workers.



Five workers were thrown out of the containers. Two… — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

Ζημιές σε νηπιαγωγείο

Ζημιές υπέστη και η στέγη του νηπιαγωγείου Φεβζί Τσακμάκ, που βρίσκεται στη συνοικία.

Εικόνες από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, με οικοδομικά υλικά και μεταλλικούς ξυλοτύπους διασκορπισμένους στον χώρο, ενώ εμφανής είναι και η ζημιά στον γερανό.

Οι αρμόδιες αρχές συνέχισαν τις έρευνες και τις επιθεωρήσεις στο εργοτάξιο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλα θύματα.

skai.gr