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Δεν είναι εύκολο να είσαι παιδί, να αγωνίζεσαι σε μια ακαδημία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού κλαμπ και κάθε καλοκαίρι να… ψυχορραγείς αν θα σε κρατήσουν ή όχι. Αν το όνειρο θα διαρκέσει λίγο ακόμα ή αν η σκληρή πραγματικότητα θα πετάξει την κουβέρτα από πάνω σου και θα σε καλωσορίσει στον αληθινό κόσμο.

Πολλοί έχουν στο μυαλό τους μόνο τα wonderkids, τα παιδιά-θαύματα που βλέπουμε να βάζουν γκολ με το τσουβάλι στις μικρές ηλικίες και να ξεχωρίζουν σαν κόκκινο διώροφο λεωφορείο στο μουντό σκηνικό του Λονδίνου. Οι ίδιοι θεωρούν ότι αν ένα παιδί μέχρι μια ηλικία δεν έχει φτάσει στο σημείο να… ξεφτιλίζει κάθε αντίπαλο τότε μάλλον δεν θα παίξει επαγγελματικά ποτέ στη ζωή του.

Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας από τον Χάρι Κέιν σε μια χρονιά που δεν κατέκτησε ούτε το Champions League, ούτε το Μουντιάλ, είναι μια μεγάλη νίκη τόσο για τον ίδιο, αλλά κυρίως ένας θρίαμβος για όλα τα «φυσιολογικά παιδιά».

Τα παιδιά που δεν έγιναν πρωτοσέλιδο όταν ήταν μικρά, τα παιδιά που αγάπησαν το ποδόσφαιρο πηγαία και τα παιδιά που δούλεψαν το διπλάσιο από κάθε wonderkid.

Η στιγμή που ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας στέκεται σαν άλλος Τζέιμς Μποντ με το σμόκιν του έχοντας στο πλευρό του την Χρυσή Μπάλα ως το νέο «φονικό όπλο» του Βρετανού αρχικατασκόπου αξίζει να πανηγυριστεί από όλα αυτά τα παιδιά γιατί και ο Κέιν υπήρξε ένα από αυτά.



Η απόρριψη του Κέιν από τις ακαδημίες της Άρσεναλ

Ο Χάρι Κέιν αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα ποδοσφαιριστών που δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μικρή ηλικία, αλλά στη συνέχεια έφτασαν στην κορυφή. Όταν αγωνιζόταν στις ακαδημίες της Άρσεναλ στα εννέα του χρόνια, οι προπονητές δεν έβλεπαν σε εκείνον κάτι ιδιαίτερο, καθώς άλλοι συνομήλικοί του ήταν πιο αθλητικοί, πιο παραγωγικοί και θεωρούνταν μεγαλύτερα ταλέντα.

«Τα Σάββατα ο Χάρι προπονούνταν συχνά με τα παιδιά που δεν είχαν επιλεγεί για τους αγώνες της Κυριακής. Ο Μπένικ Αφόμπε και ο Τσακς Ανέκε έβαζαν από επτά γκολ, ενώ ο καημένος ο Χάρι έπαιζε μόλις πέντε λεπτά», θυμάται ο τότε προπονητής του, Νταν Μπακ.

Harry Kane was a fanatical Arsenal supporter as a kid and spent four years with the club’s youth set-up.



Harry Kane was once so desperate to play for Arsenal that he offered to go in goal for the Gunners. [Mirror] pic.twitter.com/wVhRQJAtqO — AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) April 15, 2023

Η πορεία του Χάρι Κέιν προς την κορυφή μόνο εύκολη δεν ήταν. Από μικρή ηλικία, οι προπονητές του δυσκολεύονταν να διακρίνουν το ταλέντο του, καθώς υστερούσε σε φυσικά προσόντα σε σχέση με τους συνομηλίκους του. «Ήταν μικρόσωμος, όχι ιδιαίτερα γρήγορος και λίγο στρουμπουλός. Είχε καλή τεχνική, αλλά ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει», θυμάται ο πρώην συμπαίκτης του στην Άρσεναλ, Τσακς Ανέκε. Το μοναδικό στοιχείο που εντυπωσίαζε ήταν η ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Τελικά, η Άρσεναλ τον αποδέσμευσε πριν συμπληρώσει τα 11 του χρόνια με πολλά ρεπορτάζ να λένε ότι απορρίφθηκε επειδή ήταν «χοντρούλης». Ο Κέιν επέστρεψε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπου πέρασε δύο σεζόν ανακτώντας την αυτοπεποίθησή του. Στη συνέχεια προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Γουότφορντ και της Τότεναμ, με τη δεύτερη να του δίνει τελικά την ευκαιρία που άλλαξε την καριέρα του.

🚨Harry Kane ALMOST didn't make it as a footballer…



– RELEASED by Arsenal as a kid

– 4 loan spells in England’s lower leagues

– Ex-team mates saying he was “nothing special”



Now, he’s the BEST player in the world. pic.twitter.com/07QZfXtaNr — Polymarket FC (@PolymarketFC) October 26, 2026

Ούτε στην Τότεναμ, όμως, ήταν όλα εύκολα για τον Χάρι Κέιν. Η πρώτη του δοκιμή στους «σπερς» ήταν αποτυχημένη και ο νεαρός επιθετικός βρισκόταν κοντά στη Γουότφορντ, μέχρι που ένα χατ τρικ απέναντι στην Τότεναμ έκανε τους ανθρώπους της να αλλάξουν γνώμη και να τον αποκτήσουν. Ακόμη και μετά την ένταξή του στις ακαδημίες του συλλόγου, πάντως, δεν θεωρούνταν ξεχωριστό ταλέντο.

Μάλιστα, όταν οι προπονητές του εισηγήθηκαν να συμμετέχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, η πρότασή τους απορρίφθηκε. Χρειάστηκε να περάσει από αρκετούς δανεισμούς και να φτάσει μέχρι την ηλικία των 21 ετών για να αρχίσει να αναγνωρίζεται η πραγματική του αξία. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το παιδί που είχε απορρίψει η Άρσεναλ θα εξελισσόταν στον κορυφαίο σκόρερ της ιστορίας της Τότεναμ.

A legacy built in the Spurs academy.



Forever one of our own 🤍 pic.twitter.com/tXaplV8tOR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 26, 2026



Το ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ και όταν έγινε τερματοφύλακας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

Μια από τις πρώτες εμφανίσεις του Χάρι Κέιν με τη φανέλα της Τότεναμ πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2011, απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε αγώνα για το Europa League. Ο τότε προπονητής των «σπερς», Χάρι Ρέντναπ, είχε αποφασίσει να ξεκουράσει βασικούς ποδοσφαιριστές ενόψει των υποχρεώσεων στην Premier League, δίνοντας την ευκαιρία στον μόλις 18χρονο επιθετικό να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης.

Ο νεαρός Κέιν κατάφερε να κερδίσει πέναλτι, όταν ο Κώστας Σταφυλίδης σταμάτησε με το χέρι το σουτ του, με τον Λούκα Μόντριτς να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να σκοράρει. Ωστόσο, η Τότεναμ δεν κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και ο Κέιν αντικαταστάθηκε από τον Ιάγο Φαλκέ, στην προσπάθεια των Λονδρέζων να φτάσουν στην ισοφάριση. Εκείνη την εποχή, πάντως, τίποτα στην παρουσία του νεαρού επιθετικού δεν προμήνυε ότι θα εξελισσόταν σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μια ακόμη ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του Χάρι Κέιν είχε ελληνικό χρώμα, αυτή τη φορά απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, σε αγώνα για το Europa League το 2014. Ο Άγγλος επιθετικός, σε ηλικία μόλις 21 ετών, είχε πετύχει χατ τρικ, οδηγώντας την Τότεναμ σε προβάδισμα 5-0, όμως λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης κλήθηκε να αναλάβει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.

Ο τερματοφύλακας των «σπερς», Ούγκο Γιορίς, αποβλήθηκε και, καθώς η αγγλική ομάδα είχε πραγματοποιήσει όλες τις αλλαγές της, ο Κέιν φόρεσε τα γάντια και πήρε τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Ωστόσο, δεν κατάφερε να δείξει την ίδια αποτελεσματικότητα με εκείνη που είχε στην επίθεση, καθώς λίγα λεπτά αργότερα έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του σε μια σχετικά εύκολη εκτέλεση φάουλ του Χερόνιμο Μπαράλες, επιτρέποντας στον Αστέρα να μειώσει σε 5-1.

Η εικόνα του Κέιν να αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα του τερματοφύλακα, αλλά κρατώντας την μπάλα του αγώνα ως ενθύμιο για το χατ τρικ του, έμεινε ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές των πρώτων χρόνων της καριέρας του.



Μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο

Πέρα από τον εντυπωσιακό αριθμό των γκολ του, εκείνο που συχνά παραβλέπεται στην περίπτωση του Χάρι Κέιν είναι η ποιότητα των τερμάτων που πετυχαίνει.

Ο Άγγλος επιθετικός μπορεί να σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο: με πέναλτι, κεφαλιές, κοντινά πλασέ, αλλά και εξαιρετικά σουτ έξω από την περιοχή.

Έχει, όμως, πετύχει και γκολ που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να σημειώσουν, όπως εκείνο απέναντι στη Λέστερ το 2019, όταν σκόραρε ενώ έπεφτε στο έδαφος, ή το εντυπωσιακό φαλτσαριστό σουτ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας το 2021.



Ο Κέιν εφήυρε μια… νέα θέση στο ποδόσφαιρο

Το πραγματικό μεγαλείο του Κέιν, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα ή στις ασίστ του, αλλά στη διαρκή επιθυμία του να βελτιώνεται και να προσθέτει νέα στοιχεία στο παιχνίδι του.

Ακόμη και σήμερα, 15 χρόνια μετά την εμφάνισή του απέναντι στον ΠΑΟΚ, εξακολουθεί να εξελίσσεται και να εκπλήσσει. Χαρακτηριστικό είναι ότι πρόσφατα, με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, ανέλαβε ακόμη και εκτέλεση ελεύθερου από την περιοχή του τερματοφύλακα, προκειμένου να ξεκινήσει μια αντεπίθεση. Αυτή η αδιάκοπη προσπάθεια εξέλιξης είναι που τον έχει καθιερώσει ανάμεσα στους σπουδαιότερους επιθετικούς της εποχής του.

Πλέον με σιγουριά μπορούμε να πούμε πως έχει… ανακαλύψει μια νέα θέση στο ποδόσφαιρο, αυτή του playmaking σέντερ φορ. Ενας επιθετικός που κάνει πολλά περισσότερα από το να σκοράρει. Το θέμα με τον Κέιν όμως είναι ότι ακόμα και… ένα από αυτά να έκανε θα ήταν πάλι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή κάνει και τα δύο σε ένα ελίτ επίπεδο και για αυτό μετά από χρόνια δεν υπάρχει η παραμικρή κουβέντα για το αν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα του ισχυρότερου ατομικού βραβείου στο ποδόσφαιρο.

protothema.gr