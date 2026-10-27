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Από την πρώτη στιγμή της απόσυρσης της Αννίτας Δημητρίου από την εσωκομματική κούρσα, ο Χάρης Γεωργιάδης έλαβε την απόφαση να μη συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε προεκλογική εκστρατεία του ΔΗΣΥ με υποψήφιο τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Αυτό αποκαλύπτει ανάμεσα σε πολλά άλλα στο Vidcast Πολιτικής του philenews.

Συζητώντας με τον Φρίξο Δαλίτη, εξήγησε πως από πλευράς του δεν υπάρχει πρόθεση απομάκρυνσης από τον ΔΗΣΥ, ωστόσο δήλωσε έτοιμος να σεβαστεί την όποια απόφαση λάβει η ηγεσία του κόμματος. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο έθεσε στη διάθεση της Προέδρου του κόμματος την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης».

Ο πρώην αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ δίνει παράλληλα απαντήσεις σε καίρια ζητήματα που προκύπτουν μετά την επιστολή του προς την Αννίτα Δημητρίου. Επιμένει στην άποψη ότι υπήρξε πολιτικός εκβιασμός όχι μόνο προς την Πρόεδρο του κόμματος, αλλά προς ολόκληρη την παράταξη του ΔΗΣΥ και δηλώνει επίσης την πολιτική διαφωνία του με θέσεις που εκφράζει ο Αβέρωφ Νεοφύτου από το 2023 και μετά.

Διερωτάται επίσης ποια σχέση έχει ο ΔΗΣΥ με πολιτικές δυνάμεις όπως το VOLT, την Άμεση Δημοκρατία και το Άλμα για να συζητείται το ενδεχόμενο συνεργασιών στις προεδρικές εκλογές.

Πώς απαντά σε όσους θα σπεύσουν να τον αποκαλέσουν «διασπαστή» έπειτα από τη σημερινή απόφαση του να μη στηρίξει τον Αβέρωφ Νεοφύτου αν λάβει το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ.