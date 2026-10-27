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Στις αποθήκες του υπουργείου Υγείας βρίσκονται πλέον περίπου 80.000 αντιγριπικά εμβόλια, με τη διαδικασία διανομής τους να τίθεται σε εφαρμογή, μετά τις καθυστερήσεις που είχαν προκαλέσει προβλήματα στον εμβολιαστικό προγραμματισμό.

Την παραλαβή επιβεβαίωσε η αναπληρώτρια διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, διευκρινίζοντας ότι 10.000 δόσεις έχουν ήδη αποσταλεί για διανομή στον ιδιωτικό τομέα, ενώ άλλες 70.000 είναι έτοιμες να διατεθούν στους προσωπικούς γιατρούς ενηλίκων και παιδιών.

«Έχουμε παραλάβει στις αποθήκες του υπουργείου Υγείας, περίπου 80.000 εμβόλια γρίπης, εκ των οποίων οι 10.000 έχουν φύγει και θα διανεμηθούν στον ιδιωτικό τομέα, όπως είχαμε υποσχεθεί, σε ιδιώτες γιατρούς και σε φαρμακεία», ανέφερε.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ποσότητες, εξήγησε ότι η διανομή θα πραγματοποιηθεί από εταιρεία που έχει μισθώσει το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.

«Οι υπόλοιπες 70.000 είναι έτοιμες να διανεμηθούν στους προσωπικούς γιατρούς παιδιών και ενηλίκων, για να μπορέσουν να τα πάρουν οι πολίτες», σημείωσε.

Πρώτα οι ευάλωτες ομάδες – Ποιοι δικαιούνται εμβολιασμό

Η κ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι τα αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν σε άτομα ηλικίας άνω των έξι μηνών, με προτεραιότητα κατά την αρχική φάση στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται οι πολίτες άνω των 60 ετών, άτομα με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, καρδιοπάθειες, διαβήτη και ανοσοκαταστολή.

«Στην αρχή ξεκινούμε με τις πιο ευάλωτες ομάδες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε επόμενο στάδιο ο εμβολιασμός θα είναι διαθέσιμος και σε οποιονδήποτε πολίτη επιθυμεί να εμβολιαστεί.

Ήπια αύξηση αναπνευστικών λοιμώξεων

Αναφερόμενη στην επιδημιολογική εικόνα, η αναπληρώτρια διευθύντρια του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι καταγράφεται ελαφρά αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων, η οποία ωστόσο κινείται εντός των αναμενόμενων ορίων για την εποχή.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση παρακολουθείται μέσω του Συστήματος Επιτήρησης Λοιμώξεων του Αναπνευστικού Συστήματος του Υπουργείου.

«Δεν υπάρχει ιδιαίτερη έξαρση ούτε του COVID ούτε του RSV. Υπάρχει μια ελαφρά αύξηση, αλλά είναι μέσα στα πλαίσια του αναμενόμενου για την εποχή», δήλωσε.

Σε σχέση με τη γρίπη, υπενθύμισε ότι συνήθως παρατηρείται έξαρση τον Δεκέμβριο και δεύτερη περίοδος αυξημένης δραστηριότητας τον Μάρτιο.

Χαμηλά τα αποθέματα εμβολίων κοκκύτη

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα εμβολίων κατά του κοκκύτη βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας προβλημάτων εφοδιασμού που παρατηρούνται ευρύτερα στην Ευρώπη.

Η κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Κύπρο, ενώ διαβεβαίωσε ότι έχει διατηρηθεί συγκεκριμένη ποσότητα για την κάλυψη των εγκύων.

«Είναι γεγονός ότι τα αποθέματα του συγκεκριμένου εμβολίου είναι χαμηλά. Ο λόγος δεν είναι κάποιο πρόβλημα δικό μας. Είναι προβλήματα ευρωπαϊκά, τα οποία αγγίζουν και την Κύπρο», ανέφερε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι κατακυρώθηκε νέα, μικρή προσφορά για την προμήθεια μερικών χιλιάδων εμβολίων, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες.

«Στις αποθήκες μας έχει κρατηθεί κάποια ποσότητα εμβολίων, ειδικά για τις έγκυες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν», τόνισε.

Κατά την εκτίμησή της, οι ενέργειες που έχουν γίνει επαρκούν για την κάλυψη τόσο των άμεσων όσο και των μεσοπρόθεσμων αναγκών του πληθυσμού.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ότι, παρά την έναρξη αποκατάστασης του εφοδιασμού με αντιγριπικά εμβόλια, οι ευρωπαϊκές δυσκολίες στην προμήθεια άλλων εμβολίων εξακολουθούν να επηρεάζουν και την Κύπρο.