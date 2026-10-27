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Ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών και στην υπόλοιπη Ευρώπη οι εποχιακές λοιμώξεις έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν εκδώσει ήδη τις φετινές τους συστάσεις προς τις αρμόδιες εθνικές Αρχές, αλλά και τους πολίτες, χτυπώντας το πρώτο καμπανάκι κινδύνου για τη φετινή περίοδο.

Γρίπη, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, πνευμονιόκοκκος και COVID-19 έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους με την COVID-19 βεβαίως, να έχει προς το παρόν το προβάδισμα, καθώς δεν χαρακτηρίζεται από την εποχικότητα των υπολοίπων λοιμώξεων του χειμώνα.

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο, έπειτα από τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν διεθνώς ανατροπές στον προγραμματισμό των αντιγριπικών εμβολιασμών, αναμένεται σήμερα, η παραλαβή των 110.000 δόσεων που είχε παραγγείλει το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του «Φ» από το Υπουργείο Υγείας, τα εμβόλια αναμένεται να παραληφθούν από τη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών και θα ακολουθηθούν όλες οι καθορισμένες διαδικασίες για τον εμβολιασμό των πολιτών, είτε από τους προσωπικούς γιατρούς και παιδιάτρους του ΓεΣΥ, είτε από τα κέντρα εμβολιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας αλλαγών στις οποίες προχώρησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στη σύσταση των εμβολίων, επηρεάστηκε η παραγωγή των περισσοτέρων φαρμακευτικών εταιρειών με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η παράδοση εμβολίων στις αρμόδιες κρατικές Αρχές αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.

Στην Κύπρο, μέχρι σήμερα, διαθέσιμο ήταν μόνο το εμβόλιο που προορίζεται για άτομα μέχρι 65 ετών και με τη σημερινή παραλαβή αναμένεται ότι θα αρχίσει, με καθυστέρηση δύο εβδομάδων, ο εμβολιασμός και των υπολοίπων ομάδων του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι 10.000 εμβόλια θα παραχωρηθούν από το Υπουργείο Υγείας στα ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία είχαν ενημερωθεί προ δεκαπενθημέρου από την εταιρεία εισαγωγής ότι εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην παραγωγή η εκτέλεση των παραγγελιών τους κατέστη αδύνατη.

Αυξητική τάση σε ευρωπαϊκές χώρες

Τα πρώτα σημάδια αύξησης της δραστηριότητας των αναπνευστικών λοιμώξεων καταγράφονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες, με την Covid-19 να έχει προς το παρόν το προβάδισμα.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση του ECDC, οι επισκέψεις σε Υπηρεσίες υγείας για αναπνευστικά συμπτώματα παρουσίαζαν αύξηση σε αρκετές χώρες, παραμένοντας όμως συνολικά στα συνήθη για την εποχή επίπεδα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά την 41η εβδομάδα, το διάμεσο ποσοστό θετικών εξετάσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα διαμορφωνόταν στο 4,3% για τον SARS-CoV-2 και στο 3,4% για τη γρίπη. Στη νοσοκομειακή επιτήρηση τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 5% και 4%.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά ιό. Η γρίπη παραμένει προς το παρόν σε συνήθη για την εποχή επίπεδα, με τα περισσότερα περιστατικά να αφορούν τον τύπο Α, ενώ η δραστηριότητα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) χαρακτηρίζεται πολύ χαμηλή.

Ποιοι πρέπει να προστατευθούν κατά προτεραιότητα

ΠΟΥ και το ECDC υπενθυμίζουν ότι η γρίπη δεν είναι μια αθώα λοίμωξη για όλους, επισημαίνοντας πως παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αναρρώνουν χωρίς σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών και νοσηλείας.

Στην ανακοίνωσή του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις της γρίπης. Όπως αναφέρει, κάθε χρόνο, η εποχική γρίπη προκαλεί παγκοσμίως από τρία έως πέντε εκατομμύρια περιστατικά σοβαρής νόσησης και μέχρι και 650.000 θανάτους που σχετίζονται με αναπνευστικές επιπλοκές.

Ο ΠΟΥ καλεί τους πολίτες να μην περιμένουν την κορύφωση της εποχικής δραστηριότητας για να προστατευθούν. Υπογραμμίζει ότι ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης της σοβαρής νόσησης, ιδιαίτερα για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς η έναρξη και η ένταση της εποχικής κυκλοφορίας των ιών δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

«Η τήρηση των μέτρων πρόληψης, σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου σοβαρής νόσησης και επιβάρυνσης των Υπηρεσιών υγείας».

Στις ευάλωστες ομάδες, περιλαμβάνονται οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες, τα μικρά παιδιά, οι άνθρωποι που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και ανοσοκατασταλμένα άτομα, ενώ ο ΠΟΥ αναφέρεται επίσης στα άτομα με σοβαρή παχυσαρκία και στους επαγγελματίες υγείας, για τους οποίους, όπως τονίζει, ο εμβολιασμός έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την προσωπική τους προστασία, όσο και για την προστασία των ασθενών τους.