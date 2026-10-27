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Είναι ίσως από τα ισχυρότερα brand names στην Ελλάδα. Σε παραπέμπει σε μνήμες. Πάντοτε σε περιμένει το χωριό σου. Σε συνδέει με το ανόθευτο παρελθόν σου, με καλούς και παλιούς φίλους, γύρω από ένα τραπέζι που ζωντανεύει στο άψε-σβήσε.

Κάθε τόσο, όμως, κάτι συμβαίνει σ’ αυτήν την …ατίθαση χώρα, που εκτρέφει τέτοια μπουμπούκια, και σε αφήνει εμβρόντητο. Πώς μπορεί, όμως, κάποιος που έστησε την επιχείρησή του με έναν νοσταλγικό τίτλο που πάντα συγκινεί, να «έκαψε» το δημιούργημά του;

Γιατί οι απάτες του, όπως αποδείχτηκε, ήταν από την αρχή μέρος της …λεηλασίας. Στήνεις μια μεγάλη αλυσίδα και στη συνέχεια μπαίνεις εύκολα στον κύκλο της διαφθοράς. Πιθανόν να τον είχες σχεδιάσει έτσι από την αρχή.

Ο ιδιοκτήτης Άγγελος Γιαννακόπουλος, ανέβασε σε 200 τα καταστήματα της αλυσίδας του. Το «Χωριάτικο» ήταν χρυσάφι. Και αυτός ένας πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας.

Φαίνεται, όμως, πως εκείνη η «επιτυχία» δεν του έφτανε. Οι συνετοί επιχειρηματίες που ξέρουν τα όριά τους, δεν απλώνουν ποτέ τα πόδια πέρα από εκεί που τελειώνει το κρεβάτι.

Τώρα, ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, για φοροδιαφυγή, βεβαίως, για μη απόδοση του ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών σε περισσότερα από τα 200 καταστήματα της αλυσίδας του.

Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα «Έθνος» η έρευνα καλύπτει όλο το φάσμα των οικονομικών εγκλημάτων και όλη την επιχειρηματική δραστηριότητα του επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται και σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα, ακόμη και στην «παραλιακή» στη νότια Αττική, Φάληρο, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, και βάλε. Το «χρυσό φιλέτο» όπως το λέμε.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά ακούγεται και διαβάζεται για «άγριες δουλειές της νύχτας. Το όνομά του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο», είχε απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 2010, όταν συνελήφθη για υπόθεση κυκλώματος trafficking, κοινώς για «εμπορία ανθρώπων». Όλο αυτό έρχεται «πακέτο» με εκβιασμούς, απαγωγές και βομβιστικές επιθέσεις, όπως λέει το ρεπορτάζ από την Αθήνα.

Όπως σημειώνει, επίσης, στην «Καθημερινή» ο δημοσιογράφος Γιάννης Σουλιώτης, τον Μάρτιο του 2026, μια λεπτομερής καταγγελία στην Αστυνομία από άτομο που γνώριζε σε βάθος την αρχιτεκτονική της απάτης και παρείχε στις διωκτικές Αρχές πληροφορίες, προκειμένου να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε άλλη, δική του ποινική υπόθεση.

Κατήγγειλε ότι η εταιρεία απασχολεί ανασφάλιστους εργαζομένους για να μην πληρώνει εργοδοτικές εισφορές και πως με ειδικό λογισμικό «πειράζει» τις ταμειακές μηχανές.

ΥΓ: Έτσι γίνεται, σχεδόν πάντα με τους εγκληματίες-απατεώνες. Κάποιος «δικός σου» θα σε «δώσει»!