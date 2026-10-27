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Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στον πρώτο όροφο τριώροφης οικοδομής στη Λάρνακα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ γείτονας που επιχείρησε να την κατασβέσει πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής χρειάστηκε περίθαλψη.

Η κλήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λήφθηκε στις 21:39 και στο σημείο ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 22:54.

Την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς οι ένοικοι απουσίαζαν από την οικία.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον διάδρομο και το κλιμακοστάσιο, καθώς και στο περιεχόμενό τους. Από τον καπνό και τα θερμά αέρια επηρεάστηκαν επίσης οι υπόλοιποι χώροι του πρώτου και του δεύτερου ορόφου.

Γείτονας επιχείρησε να κατασβέσει την πυρκαγιά πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Του παρασχέθηκε περίθαλψη από πλήρωμα ασθενοφόρου που κλήθηκε στο σημείο, χωρίς να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Λόγω του περιστατικού έγινε και ανάκληση προσωπικού για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της επαρχίας Λάρνακας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.