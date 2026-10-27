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Ένας 53χρονος κάτοικος του Κιέβου έδινε μάχη για να κρατηθεί ξύπνιος μέσα στη νύχτα, όχι από τον φόβο μιας νέας ρωσικής επίθεσης, αλλά επειδή πίστευε ότι, αν αποκοιμιόταν, ίσως να μην ξυπνούσε ποτέ. Η θερμοκρασία στο σπίτι του είχε πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα, ώστε το κρύο είχε μετατραπεί σε άμεση απειλή για τη ζωή του.

Η μαρτυρία του περιλαμβάνεται στη νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Ερευνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ουκρανία, η οποία παρουσιάστηκε χθες στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ερευνητές δεν κατέγραψαν απλώς τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την ρωσική εισβολή. Καταλήγουν σε ένα τραγικό συμπέρασμα. Οι συστηματικές ρωσικές επιθέσεις εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς πραγματοποιούνται σκόπιμα, στο πλαίσιο κρατικής πολιτικής που αποβλέπει στη στέρηση βασικών υπηρεσιών από τον άμαχο πληθυσμό και στην πρόκληση ανθρώπινου πόνου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Μόσχα δεν επιδιώκει μόνο να καταστρέψει τις υποδομές που στηρίζουν την ουκρανική οικονομία και την πολεμική προσπάθεια. Στοχεύει εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή επιβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων, με πιο ευάλωτα τα παιδιά, αλλά και τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Όλοι άμαχοι.

Και το κάνει αυτό η Ρωσία, γνωρίζοντας τι σημαίνει να διακόψει την θέρμανση σε μια πόλη, όταν το θερμόμετρο βρίσκεται πολύ κάτω από το μηδέν.

Το σκοτάδι, όπλο στον κρόταφο των άμαχων

Από το φθινόπωρο του 2022, λίγους μήνες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής (η εισβολή είχε αρχίσει το 2014 με την κατάληψη της Κριμαίας και τις επιθέσεις στο Ντονμπάς), οι ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις βρίσκονται συστηματικά στο στόχαστρο πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι επιθέσεις έγιναν με την πάροδο των χρόνων συχνότερες, εντονότερες και γεωγραφικά εκτενέστερες. Σε πολλές περιπτώσεις εξαπολύονταν ταυτόχρονα εκατοντάδες πύραυλοι και drones, με στόχους εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, υποσταθμούς, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού και δίκτυα θέρμανσης.

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στις περιοχές όπου σημειώνονται τα πλήγματα. Η καταστροφή ενός μεγάλου υποσταθμού μπορεί να αφήσει χωρίς ηλεκτρισμό συνοικίες ή ολόκληρες πόλεις. Αν διακοπεί η λειτουργία εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης, χιλιάδες διαμερίσματα χάνουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού.

Οι ρωσικές επιθέσεις είχαν ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα προηγούμενα χρόνια του πολέμου. Κάθε καινούργιο πλήγμα έβρισκε ένα ενεργειακό σύστημα με μειωμένη αντοχή, ενώ οι τεχνικοί καλούνταν να επισκευάσουν εγκαταστάσεις που συχνά ξαναχτυπούσαν πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Ο χειμώνας του 2025 με 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρός. Οι θερμοκρασίες υποχώρησαν έως τους μείον 21 βαθμούς Κελσίου. Εκατομμύρια Ουκρανοί έμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση, νερό ή φυσικό αέριο.

Ο Έρικ Μόσε, πρόεδρος της Ερευνητικής Επιτροπής, προειδοποίησε ότι, καθώς πλησιάζει ένας ακόμη χειμώνας, οι επιθέσεις εντείνονται εκ νέου και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και την υγεία εκατομμυρίων αμάχων. Η προειδοποίηση συνοδεύεται από μια ανησυχητική διαπίστωση. Η περίοδος του ψύχους αρχίζει, ενώ μεγάλο μέρος των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων δεν έχει προλάβει να αποκατασταθεί.

Credit: Sergei GAPON / AFP

Σχεδόν 500 επιθέσεις σε ηλεκτρισμό και θέρμανση

Τα ευρήματα της Ερευνητικής Επιτροπής ενισχύονται από μια άλλη, ανεξάρτητη καταγραφή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου. Η Αποστολή Παρακολούθησης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία κατέγραψε, μόνο από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, τουλάχιστον 423 επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες 74 εναντίον εγκαταστάσεων θέρμανσης.

Πρόκειται για τουλάχιστον 497 καταγεγραμμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία μιας σύγχρονης χώρας.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιόδους, νοικοκυριά να έχουν ρεύμα μόνο για λίγες ώρες την ημέρα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς θέρμανση και ζεστό νερό για εβδομάδες. Διακόπηκε η υδροδότηση πολυώροφων κτηρίων, έκλεισαν σχολεία και δυσκολεύτηκε η λειτουργία νοσοκομείων και άλλων υπηρεσιών υγείας.

Η ίδια αποστολή κατέγραψε 1.272 νεκρούς άμαχους και 6.871 τραυματίες από πολεμικές ενέργειες κατά το εξάμηνο Δεκεμβρίου 2025 έως Μαΐου 2026. Ο αριθμός των θυμάτων ήταν αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Φυλακισμένοι στα παγωμένα σπίτια τους

Η ανθρώπινη διάσταση της έκθεσης είναι εξίσου αποκαλυπτική με τα αριθμητικά στοιχεία. Μια 74χρονη γυναίκα, η οποία κατοικούσε στον 18ο όροφο πολυκατοικίας στο Κίεβο, περιέγραψε στους ερευνητές πώς οι συνεχείς διακοπές ρεύματος την είχαν ουσιαστικά εγκλωβίσει στο διαμέρισμά της.

Τα ασανσέρ σταματούσαν να λειτουργούν. Η ίδια δεν μπορούσε να κατεβεί τις σκάλες και παρέμενε στο κρύο, χωρίς φαγητό και φάρμακα.

Για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα ή σοβαρές παθήσεις, η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη. Όταν μάλιστα ηχεί συναγερμός αεροπορικής επιδρομής, ένας ηλικιωμένος που κατοικεί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ενδέχεται να μην μπορεί να φθάσει εγκαίρως σε καταφύγιο.

Οι οικογένειες με παιδιά αντιμετώπισαν διαφορετικά, αλλά εξίσου σοβαρά προβλήματα. Η έλλειψη θέρμανσης επιβάρυνε την υγεία των παιδιών, ενώ το κλείσιμο των σχολείων κατά τις περιόδους ενεργειακής κρίσης προκάλεσε νέες διακοπές στην εκπαίδευσή τους.

Οι μαρτυρίες αυτές δεν συγκεντρώθηκαν περιστασιακά. Η Επιτροπή εξέτασε τις εμπειρίες 255 ανθρώπων από εννέα ουκρανικές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων το Κίεβο, το Χάρκοβο, η Χερσώνα, η Οδησσός, το Μικολάιβ και η Ζαπορίζια. Παράλληλα αξιολόγησε στοιχεία από ουκρανικές αρχές, γιατρούς και οργανώσεις.

Το συμπέρασμα είναι ότι η παρατεταμένη έκθεση στο ψύχος και η αδιάκοπη αναζήτηση τρόπων επιβίωσης έχουν προκαλέσει σοβαρή σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση στον πληθυσμό.

Οι γυναίκες πληρώνουν μεγαλύτερο τίμημα

Μια ακόμη πτυχή προκύπτει από ιδιαίτερη έρευνα της υπηρεσίας UN Women, που δημοσιοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η έρευνα δείχνει ότι οι ενεργειακές διακοπές επιβαρύνουν δυσανάλογα τις γυναίκες, κυρίως εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών και των ευθυνών φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων.

Το 73,8% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι δεν διέθετε εναλλακτική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως γεννήτρια ή φορητό σύστημα αποθήκευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 51,5%. Επιπλέον, το 38,5% των γυναικών ανέφερε ότι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης είχαν επηρεάσει αρνητικά τη σωματική του υγεία, έναντι 22,8% των ανδρών.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς ο ΟΗΕ σχεδιάζει να υποστηρίξει περισσότερους από 2,1 εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους κατά τον χειμώνα 2026 με 2027. Η ενεργειακή κρίση, συνεπώς, δημιουργεί και μια δεύτερη ανθρωπιστική κρίση, με συνέπειες που δεν αποτυπώνονται στις φωτογραφίες κατεστραμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.



Σχεδιασμένα εγκλήματα

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έκθεσης αφορά την πρόθεση των ρωσικών αρχών. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι Ρώσοι διοικητές που διέταξαν τις επιθέσεις γνώριζαν ότι οι εγκαταστάσεις θέρμανσης μεγάλων αστικών περιοχών ήταν απαραίτητες για την επιβίωση του πληθυσμού.

Επιπλέον, οι ρωσικές αρχές είχαν προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις για τη συνέχιση των επιθέσεων και είχαν αναφερθεί σε σχεδιασμό νέων πληγμάτων.

Η Αποστολή Παρακολούθησης του ΟΗΕ κατέγραψε ότι στις 30 Αυγούστου 2026 το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε προετοιμασίες για μαζικά πλήγματα κατά ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ακολούθησαν νέες επιθέσεις.

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου επλήγησαν, μεταξύ άλλων, οι τρεις κύριοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 600.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα.

Τα πλήγματα συνεχίστηκαν και χθες, ημέρα δημοσιοποίησης των συμπερασμάτων του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Reuters, νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο προκάλεσε τουλάχιστον έναν θάνατο και επτά τραυματισμούς, ενώ καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η Μόσχα αρνείται ότι στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους και υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις της αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας. Ωστόσο, η νέα έκθεση του ΟΗΕ διατυπώνει αντίθετο συμπέρασμα ως προς τις επιθέσεις που εξέτασε.

Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η νομική αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ακόμα και ο πόλεμος έχει κανόνες. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει τη σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων και πολιτικών εγκαταστάσεων.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού εξηγεί ότι ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο μιας χώρας δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται συλλήβδην στρατιωτικός στόχος. Επίσης, η υπονόμευση της οικονομίας ή της θέλησης των πολιτών για αντίσταση δεν αποτελεί από μόνη της νόμιμη αιτιολογία επίθεσης.

Η νέα έκθεση προχωρεί ένα βήμα παραπέρα. Η Ερευνητική Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι ρωσικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κρατικής πολιτικής με στόχο τη στέρηση βασικών υπηρεσιών και την πρόκληση σοβαρού ανθρώπινου πόνου. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με διαταγή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτή η διαπίστωση στηρίζει τον χαρακτηρισμό τους ως εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, με τη μορφή άλλων απάνθρωπων πράξεων.

Τα εντάλματα που ήδη εκκρεμούν

Η δικαστική διερεύνηση των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις δεν αρχίζει σήμερα. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε εκδώσει ήδη από τον Μάρτιο του 2024 εντάλματα σύλληψης εναντίον του Ρώσου αντιστράτηγου Σεργκέι Κομπιλάς, πρώην διοικητή της Αεροπορίας Μεγάλου Βεληνεκούς, και του ναυάρχου Βίκτορ Σοκόλοφ, πρώην διοικητή του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου ακολούθησαν εντάλματα εναντίον του πρώην υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Οι υποθέσεις αφορούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με επιθέσεις στις ουκρανικές ηλεκτρικές υποδομές από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τουλάχιστον τις 9 Μαρτίου 2023. Οι δικαστές έκριναν ότι υπήρχαν εύλογοι λόγοι να θεωρηθούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ατομικά υπεύθυνα για τα αποδιδόμενα εγκλήματα.

Η σημασία των νέων ευρημάτων του ΟΗΕ είναι ότι επεκτείνουν τη διερεύνηση της πρακτικής των ρωσικών επιθέσεων στα επόμενα χρόνια του πολέμου. Η έκθεση εξετάζει επίσης ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Ρωσία και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη. Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να ερευνήσει πληρέστερα τις συνέπειές τους, επειδή η Ρωσία δεν επέτρεψε πρόσβαση ούτε ανταποκρίθηκε στα αιτήματα πληροφοριών.

Ένταλμα σύλληψης εκκρεμεί και εναντίον του Πούτιν για τις απαγωγές παιδιών από την Ουκρανία και τη μεταφορά τους στη Ρωσία.

Εμπόριο ανθρώπων για την πρώτη γραμμή

Η έκθεση αποκαλύπτει και μια διαφορετική πτυχή της ρωσικής τακτικής, η οποία εκτείνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Οι ερευνητές βρήκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι ρωσικές αρχές συμμετείχαν σε εμπορία ανθρώπων από 29 χώρες, με σκοπό την ένταξή τους στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Το σύστημα στηριζόταν σε στρατολόγους και μεσάζοντες που εμφανίζονταν ως εκπρόσωποι νόμιμων επιχειρήσεων, ορισμένες φορές με υποτιθέμενη κυβερνητική υποστήριξη.

Σε υποψήφιους εργαζομένους υπόσχονταν καλοπληρωμένες πολιτικές θέσεις εργασίας στη Ρωσία. Οι μεσάζοντες αναλάμβαναν την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, τις θεωρήσεις εισόδου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μεταφορά των ενδιαφερομένων.

Όταν όμως οι άνθρωποι έφθαναν στη Ρωσία, η κατάσταση άλλαζε.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, εξαναγκάζονταν να υπογράψουν συμβάσεις με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, γραμμένες στα ρωσικά, γλώσσα την οποία πολλοί δεν κατανοούσαν.

Η σύζυγος ενός άνδρα που στρατολογήθηκε από την περιοχή της Καραϊβικής περιέγραψε στους ερευνητές ότι του πήραν το διαβατήριο και τον πίεσαν να υπογράψει σε διάφορα σημεία μιας σύμβασης την οποία δεν μπορούσε να διαβάσει.

Στη συνέχεια οι άνδρες μεταφέρονταν στο μέτωπο της Ουκρανίας και αναλάμβαναν ιδιαίτερα επικίνδυνες αποστολές.

Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται. Άλλοι παραδόθηκαν στις ουκρανικές δυνάμεις ή συνελήφθησαν και απέκτησαν καθεστώς αιχμαλώτων πολέμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο του 2026 η ίδια Επιτροπή είχε εξετάσει περιπτώσεις στρατολόγησης υπηκόων 17 χωρών. Η νέα έρευνα επεκτείνει το γεωγραφικό εύρος της τεκμηρίωσης στις 29 χώρες.

Η Επιτροπή διαχωρίζει ρητά όσους κατατάχθηκαν οικειοθελώς από όσους εξαπατήθηκαν ή εξαναγκάστηκαν. Το κρίσιμο εύρημα είναι ο βαθμός συντονισμού που εντοπίστηκε μεταξύ των στρατολόγων σε διαφορετικές χώρες και των ρωσικών αρχών. Η Επιτροπή καλεί τη Μόσχα να αποδεσμεύσει από τις ένοπλες δυνάμεις όλους τους ανθρώπους που στρατολογήθηκαν μέσω εμπορίας ανθρώπων.

Το κόστος της καταστροφής και ο χειμώνας που έρχεται

Η καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας έχει και τεράστιο οικονομικό κόστος. Σύμφωνα με την κοινή αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΗΕ και της ουκρανικής κυβέρνησης, που δημοσιοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου, οι συνολικές ανάγκες ανοικοδόμησης και ανάκαμψης της Ουκρανίας υπολογίζονταν σε σχεδόν $588 δισεκατομμύρια για την επόμενη δεκαετία.

Το ποσό αφορά το σύνολο των ζημιών του πολέμου και όχι μόνο την ενέργεια. Στον ενεργειακό τομέα ειδικότερα, η αξιολόγηση κατέγραψε αύξηση περίπου 21% των κατεστραμμένων ή σοβαρά πληγέντων εγκαταστάσεων σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση.

Η Παγκόσμια Τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις δυσκολεύουν την αποκατάσταση των βασικών υποδομών, ενώ η αβεβαιότητα επιβαρύνει την οικονομική ανάκαμψη.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσιοποίησε ιδιαίτερη αξιολόγηση για τους κινδύνους του χειμώνα 2026 με 2027. Προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρισμού, θέρμανσης, ύδρευσης και βασικών υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για τους πληθυσμούς κοντά στις γραμμές του μετώπου.

Είναι μια προειδοποίηση που αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη γενικευμένη εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022.

Ο πόλεμος συνεχίζεται μέσα στα σπίτια

Η νέα έκθεση του ΟΗΕ προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο στον φάκελο της διεθνούς ευθύνης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η σημασία της βρίσκεται κυρίως στην τεκμηρίωση του σκοπού των επιθέσεων. Οι ερευνητές δεν εξετάζουν μόνο ποιοι σταθμοί καταστράφηκαν, πόσες γραμμές μεταφοράς τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή πόσα σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα. Εξετάζουν τι γνώριζαν εκείνοι που έδωσαν τις εντολές, ποιες συνέπειες μπορούσαν να προβλέψουν και γιατί συνέχισαν να πλήττουν τις ίδιες κατηγορίες εγκαταστάσεων.

Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις ρωσικές αρχές. Η Μόσχα κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τις καταστροφές βασικών υποδομών για να προκαλέσει συνθήκες διαβίωσης που δοκιμάζουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Η στρατιωτική διάσταση του πολέμου βρίσκεται στα χαρακώματα, στα πεδία των μαχών και στους βομβαρδισμούς. Υπάρχει όμως και ένας άλλος πόλεμος, μέσα στα σπίτια, στα νοσοκομεία και στα διαμερίσματα των ηλικιωμένων. Εκεί όπου ένας άνθρωπος φοβάται να κοιμηθεί, επειδή το σπίτι του έχει παγώσει. Και όπου μια 74χρονη, εγκλωβισμένη στον 18ο όροφο μιας πολυκατοικίας, αδυνατεί να βρει φάρμακα, τροφή και ζεστασιά.

Η Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ καταλήγει ότι αυτή η πραγματικότητα αποτελεί αποτέλεσμα σκόπιμης κρατικής πολιτικής. Πλέον, το ερώτημα δεν αφορά μόνο την τεκμηρίωση των εγκλημάτων, αλλά και τη δυνατότητα να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για αυτά.

protothema.gr