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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία έπληξαν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, κατοικημένες περιοχές και υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για πιθανές νέες επιθέσεις και ζήτησε επιτάχυνση της αποστολής αντιαεροπορικών συστημάτων.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ, ενώ δέκα ακόμη τραυματίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ζημιές προκλήθηκαν σε φοιτητική εστία και σταθμό του μετρό στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, καθώς και σε δύο ιατρικές δομές στη συνοικία Ντνιπρόβσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την πλευρά του, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τον χώρο πανεπιστημίου στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πανεπιστημιούπολης, του πάρκου Κιότο, σημείων κοντά σε σταθμό του μετρό και κτιρίων κατοικιών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί, επιβεβαιώνοντας πάντως ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες.

Όπως σημείωσε, οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να έχουν κινητοποιηθεί και να επιχειρούν στα σημεία των πληγμάτων, προκειμένου να εντοπίσουν επιζώντες και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Russian ballistic missiles struck the grounds of a university in Kyiv and the area around it – effectively the campus, Kyoto Park, the area near a metro station, and residential buildings. The exact number of casualties is not yet known. But tragically, there are victims. There… pic.twitter.com/7PIIBsgi4N October 26, 2026

Ζελένσκι: «Οι πύραυλοι έπληξαν πολυσύχναστες περιοχές χωρίς στρατιωτικές εγκαταστάσεις»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η ρωσική επίθεση είχε ως στόχο περιοχές με έντονη παρουσία αμάχων, στις οποίες, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Οι πύραυλοι έπληξαν πολυσύχναστες περιοχές και δεν υπάρχει ούτε μία στρατιωτική εγκατάσταση κοντά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι επρόκειτο για ένα πλήγμα που στρεφόταν απευθείας εναντίον της πόλης και των υποδομών της.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες επιθέσεις, επισημαίνοντας ότι συνεχίζονται και οι ρωσικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, τόσο εναντίον του Κιέβου όσο και άλλων ουκρανικών πόλεων και κοινοτήτων.

Έκκληση για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

Με αφορμή τα νέα πλήγματα, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την ανάγκη να επιταχυνθεί η στρατιωτική υποστήριξη προς τη χώρα του, τονίζοντας ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοση αντιαεροπορικών συστημάτων έχουν άμεσες συνέπειες για την ασφάλεια των πολιτών.

«Σε τέτοιες συνθήκες, όταν η απειλή είναι διαρκής, όταν τα πλήγματα μπορούν να εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή και να στοχεύσουν απευθείας πόλεις και χωριά, οι τεχνητές καθυστερήσεις στην παροχή αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία βοηθούν την τρομοκρατία», τόνισε.

Ο Ζελένσκι ζήτησε οι πολιτικές συμφωνίες με τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και σε επιχειρησιακό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις πρέπει να μετατρέπονται άμεσα σε πρακτική βοήθεια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα κατάλληλα μέσα για να καταστρέφει τους ρωσικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι αυτός θα ήταν ο αποτελεσματικότερος τρόπος προστασίας των ανθρώπινων ζωών.

«Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοήσουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται τα κατάλληλα μέσα για να καταστρέφει τους ρωσικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων. Αυτός θα ήταν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να σωθούν ζωές», ανέφερε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι εξακολουθεί να επιδιώκει τη συνέχιση του πολέμου, παρά τις ανθρώπινες απώλειες.

«Είναι σημαντικό ο κόσμος να βλέπει ότι η Ρωσία δεν δείχνει τίποτε άλλο πέρα από την επιθυμία να σκοτώνει και να συνεχίζει τον πόλεμο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να αφεθεί να αντιμετωπίσει μόνη της τη ρωσική επιθετικότητα.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι η Ρωσία φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη συνέχιση του πολέμου και τους θανάτους αμάχων, καλώντας τους Ουκρανούς να προσέχουν την ασφάλειά τους και τους διεθνείς συμμάχους να σταθούν στο πλευρό της χώρας του.

«Όλοι οι εταίροι πρέπει να σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας, στην προσπάθεια προστασίας των ανθρώπινων ζωών», ανέφερε.

protothema.gr