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Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στην πόλη Όλεσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, από τις 29 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση αμάχων μέσω ασφαλούς διαδρόμου, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την αμερικανική ανακοίνωση, οι κάτοικοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να μεταφερθούν σε περιοχές που ελέγχονται από την Ουκρανία ή σε εδάφη υπό ρωσικό έλεγχο. Για τη μετακίνησή τους προβλέπεται η διάθεση μεταφορικών μέσων και η παροχή της απαραίτητης βοήθειας.

Υπό ρωσική κατοχή από το 2022

Το Όλεσκι, στην περιφέρεια της Χερσώνας, βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή από το 2022, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η πόλη επλήγη ιδιαίτερα σοβαρά από την καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος της Καχόβκα το 2023, η οποία προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω το φετινό φθινόπωρο, καθώς η πόλη βρέθηκε αντιμέτωπη με ολοένα μεγαλύτερη απομόνωση.

Χωρίς τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρικό ρεύμα χιλιάδες άμαχοι

Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, οι συνεχείς επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταστήσει ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και την προσπάθεια απομάκρυνσης από την περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 6.000 άμαχοι ενδέχεται να εξακολουθούν να βρίσκονται στην Ολέσκι και τη γύρω περιοχή, ανάμεσά τους έως 200 παιδιά.

Η συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών ασφαλούς διέλευσης, ώστε να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στους εγκλωβισμένους κατοίκους και να απομακρυνθούν όσοι το επιθυμούν.

protothema.gr