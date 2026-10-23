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Τις υπογραφές που θα του επιτρέψουν να υποβάλει την υποψηφιότητα του για το χρίσμα του ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές την ερχόμενη Δευτέρα κατέθεσε αθόρυβα μέσω αντιπροσώπου ο Γιώργος Παμπορίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ο βουλευτής του ΔΗΣΥ αρκέστηκε στο να παραδώσει 500 έντυπα υποστήριξης, τον ελάχιστο δηλαδή αριθμό που μπορούσε να γίνει αποδεκτός. Διευκρινίστηκε ωστόσο στο κόμμα πως αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει ζήτημα με ορισμένες από αυτές, τότε υπάρχει έτοιμο «μαξιλαράκι» για αντικατάσταση τους.

Πηγές από το περιβάλλον του κ. Παμπορίδη αναφέρουν πως δεν πρόκειται να εισέλθουν στη διαδικασία δημοσιοποίησης ή σύγκρισης ονομάτων. Σημειώνουν ωστόσο πως οι αξιωματούχοι και τα στελέχη του ΔΗΣΥ σε μεγάλο βαθμό ακολούθησαν την προτροπή της ηγεσίας για υπογραφή σε όλους τους ενδιαφερόμενους για το χρίσμα.

Σε δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες δεν έκρυψε την αντίθεση του με τη συγκεκριμένη προϋπόθεση συμμετοχής στην εσωκομματική διαδικασία, υποδεικνύοντας παράλληλα το γεγονός ότι για υποβολή υποψηφιότητας για την Προεδρία της Δημοκρατίας από οποιονδήποτε πολίτη χρειάζονται μόλις 100 υπογραφές. Παραδέχθηκε, ακόμα, πως αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στη συλλογή των υπογραφών σε συγκεκριμένες επαρχίες.

Τα φώτα είναι πλέον στραμμένα στη διαδικασία της επίσημης υποβολής υποψηφιοτήτων που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του κόμματος μεταξύ των ωρών 09:00-12:30 και να υποβάλουν γραπτώς την υποψηφιότητα τους. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι θα υποβάλει τη δική του υποψηφιότητα στις 11:30.