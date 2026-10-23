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Χειροπέδες σε 19χρονο με βρετανικό διαβατήριο φόρεσε το πρωί της Παρασκευής (23/10) η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, αφού στις αποσκευές του εντοπίστηκαν περίπου 28 κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομική πηγή ο νεαρός έφτασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τη Ταϊλάνδη, μέσω Ντουμπάι. Στη βάση πληροφοριών ο ύποπτος ανακόπηκε για έλεγχο από λειτουργούς του Τελωνείου, που συνεργάστηκαν με μέλη της ΥΚΑΝ.

Σε δύο αποσκευές του 19χρονου εντοπίστηκαν συνολικά 26 συσκευασίες με περίπου 28 κιλά κάνναβης. Ο νεαρός συνελήφθη και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Η ΥΚΑΝ αναζητεί τους παραλήπτες των ναρκωτικών στην Κύπρο, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να ενημερωθεί και η Ιντερπόλ.

Βίντεο: Καρέ-καρέ η στιγμή που οι τελωνειακοί εντοπίζουν 28 κιλά κάνναβης