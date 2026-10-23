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Την αγορά δεύτερου πλοίου ανοικτής θαλάσσης από το Ισραήλ επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, αποκαλύπτοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Μιλώντας στο κρατικό κανάλι, ο υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι πρόκειται για πλοίο αντίστοιχο με το «ΠΑΘ Ιωαννίδης», το οποίο διαθέτει ήδη το Πολεμικό Ναυτικό της Εθνικής Φρουράς.

«Θα πάρουμε ακόμη ένα το ίδιο, για να έχουμε δύο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η απόκτηση του νέου πλοίου θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τη θαλάσσια ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Πάλμας διευκρίνισε ότι η σχετική πληροφορία είχε ήδη δει το φως της δημοσιότητας μέσω ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας επισήμως την εξέλιξη ενόψει της υπογραφής της σύμβασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ναυτικής βάσης, γνωστοποιώντας ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με ελληνική εταιρεία για την εκπόνηση της μελέτης του έργου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αναβαθμισμένη βάση θα μπορεί να φιλοξενεί πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

Ο υπουργός εξέφρασε την προσδοκία ότι οι εργασίες αναβάθμισης τόσο της ναυτικής βάσης όσο και της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» θα αρχίσουν περί τα τέλη της άνοιξης του 2027.