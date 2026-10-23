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Στη σύλληψη ενός 42χρονου μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση περίπου ενός κιλού κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, προχώρησαν τα μέλη της ΔΑΟΕ (Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) της ΥΚΑΝ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, έπειτα από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ (ΥΠΕΕ) εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 42χρονο σε ταχυδρομικό γραφείο στη Λευκωσία, τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε περίπου ένα κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Το δέμα, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για σκοπούς περαιτέρω εξετάσεων.

Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 42χρονου, όπου εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, διάφορα έγγραφα και ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 42χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για εξασφάλιση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.