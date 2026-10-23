Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ετοιμάζεται να ξεσηκωθεί η Λάρνακα, στην οποία επικρατεί κλίμα εκρηκτικής οργής, μετά από όσα αποκαλύφθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών, που στην ουσία θέτουν εκτός τροχιάς τις αναπτύξεις που εξήγγειλε η Αρχή Λιμένων Κύπρου για έργα €415 εκατ. σε λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας.

Αναπτύξεις που στηρίχθηκαν σε πολιτική απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση, εάν η ΑΛΚ θέλει να κάνει έργα στη μαρίνα πρέπει να κερδίσει διαγωνισμό που θα προκηρυχθεί.

Το philenews επικοινώνησε με πολλούς φορείς της Λάρνακας, οι οποίοι χρησιμοποιώντας πρωτοφανές λεκτικό, εξέφρασαν οργή και αγανάκτηση ζητώντας παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκειμένου να μπει το έργο ξανά σε τροχιά υλοποίησης. Οι φορείς της Λάρνακας προειδοποιούν με μέτρα αντίδρασης. Την ερχόμενη Τρίτη, μάλιστα, θα συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Ανάπτυξης Λάρνακας, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα.

«Είμαι αγανακτισμένος. Δεν γίνεται να έχουμε τέτοια αντιμετώπιση και κάθε φορά που αλλάζει υπουργός να ξεκινούμε από την Αρχή», ανέφερε το πρωί της Παρασκευής (23/10) ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης, δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

Κληθείς να πει εάν στη συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας με την υπουργό Μεταφορών ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας, απάντησε αρνητικά. «Αυτό μας το έκρυψε η υπουργός. Μας είπε πως προκύπτουν κάποια πράγματα με τη μαρίνα και πως θέλουν να τα δουν. Αν δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις θα προχωρήσουμε σε μέτρα», πρόσθεσε. Σημειώνεται πως λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ο δήμαρχος Λάρνακας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είπε, σύμφωνα με τον κ. Βύρα πως «μέχρι τη Δευτέρα θα βρουν λύση για να ξεπεραστεί το εμπόδιο».

Πολύ έντονος ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους. «Εκφράζω την έντονη δυσαρέσκειά μου. Για μένα οι απαντήσεις που λάβαμε στην Επιτροπή Μεταφορών είναι απαράδεκτες. Τερματίστηκε η σύμβαση με την Kition πριν από δυόμιση χρόνια, πήρε δύο χρόνια για να ληφθεί πολιτική απόφαση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως το έργο υλοποιηθεί από την ΑΛΚ και έξι μήνες μετά ενημερωνόμαστε από το νομικό σύμβουλο του κράτους πως υπάρχει κώλυμα και τα έργα στη μαρίνα δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Διερωτώμαι γιατί δεν εξασφαλίστηκε γνωμάτευση πριν να ληφθεί η πολιτική απόφαση», είπε και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει ώστε το έργο να παραμείνει σε τροχιά υλοποίησης με βάση τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάστηκαν. «Δεν δεχόμαστε οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Δεν γίνεται το κράτος να μην μπορεί να παραχωρήσει περιουσία του σε άλλο κρατικό φορέα. Πλέον, άρχισα να πιστεύω πως υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω απ’ όλα αυτά», πρόσθεσε.

Σε αντίστοιχο ύφος και ο πρόεδρος του ΕΒΕΛ, δρ Νάκης Αντωνίου. «Είμαστε πολύ απογοητευμένοι και θυμωμένοι, άλλα περιμέναμε και άλλα έβγαλε η Νομική Υπηρεσία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά, να μιλήσουμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να απαιτήσουμε εκείνα τα οποία μας έχει υποσχεθεί. Εμείς ως ΕΒΕΛ θέλουμε να μπούμε δυναμικά μπροστά για να διεκδικήσουμε αυτό που αξίζει στη Λάρνακα».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών Σωτήρης Ιωάννου κάλεσε το Υπουργείο Μεταφορών να διατηρήσει τη πολιτική δέσμευση και βούληση που υπάρχει για ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας από την Αρχή Λιμένων. «Βάσει όσων είπε η Υπουργός δεν υπάρχει αλλαγή της βούλησης της Κυβέρνησης. Η νομική γνωμάτευση δημιουργεί σίγουρα ένα κενό, που δεν πρέπει όμως να πάρει πίσω τον οδικό χάρτη. Αντιλαμβανόμαστε πως θα υπάρξει συνάντηση του υπουργείου Μεταφορών και της Νομικής Υπηρεσίας για το πώς μπορούν να υπερπηδηθούν αυτά τα εμπόδια. Αν πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της νομοθεσίας ή κάτι διαφορετικό εμάς ως Λάρνακα δεν μας επηρεάζει. Η ουσία είναι το έργο να τεθεί σε τροχιά υλοποίησης όπως αρχικά παρουσιάστηκε. Γι’ αυτό έχουμε ορίσει ξανά συνεδρία της Επιτροπής στις 5 Νοεμβρίου», είπε.

Ο βουλευτής Πρόδρομος Αλαμπρίτης κάλεσε το κράτος ν’ αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στους πολίτες της πόλης και της επαρχίας της Λάρνακας. «Το έργο του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας παρόλες τις διαβεβαιώσεις, φαίνεται ότι δυόμιση χρόνια μετά τον τερματισμό της σύμβασης με τον προηγούμενο ανάδοχο, είναι στον αέρα. Η χθεσινή τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί ο χώρος της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων μας ξάφνιασε όλους. Είχαμε διαβεβαιώσεις ότι η Αρχή Λιμένων προχωρούσε κανονικά με τον οδικό χάρτη για την Ανάπτυξη αλλά η χθεσινή συνάντηση δημιούργησε πολλά ερωτηματικά. Πρέπει άμεσα το Υπουργείο Μεταφορών και η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσουν το καθεστώς των χωρών. Παράλληλα όσα μας είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει επιτέλους να προχωρήσουν».

Οργισμένη ήταν και η αντίδραση του βουλευτή, Ανδρέα Πασιουρτίδη. «Υπάρχει απογοήτευση, θυμός και αγανάκτηση διότι αντί να κάνουμε βήματα μπροστά ανατρέπονται υποσχέσεις που θεωρούσαμε πως έβαλαν το έργο σε μια ομαλότητα. Έχουν ευθύνη να βρουν τρόπο να ξεπεραστεί αυτό το ζήτημα για να προχωρήσει η ΑΛΚ με την ανάπτυξη που πρέπει στη μαρίνα και τους χερσαίους χώρους. Αυτή είναι αποκλειστική ευθύνη του κεντρικού κράτους, ενός κεντρικού φορέα που είναι η ΑΛΚ και της Νομικής Υπηρεσίας. Εγώ ξέρω ότι όταν παίρνεις μια πολιτική απόφαση και την ανακοινώνεις ξέρεις πως γίνεται».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου, υπέδειξε πως η Λάρνακα παραμένει ενωμένη και προσηλωμένη στα όσα συμφωνήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αναμένουμε να ληφθούν άμεσα οι πολιτικές αποφάσεις, ώστε να δοθεί το πράσινο φως στην ΑΛΚ να προχωρήσει με τις αναπτύξεις όπως συμφωνήθηκαν. Παράλληλα για μας είναι πολύ σημαντικό να δοθεί χερσαίος χώρος προς εκμετάλλευση για υπηρεσίες που θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες της Λάρνακας. Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσα την άποψη πως το κτήριο του CMMI πρέπει να γίνει στον χερσαίο χώρο της μαρίνας», σημείωσε.