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Μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις μεθαμφεταμίνης στο Τέξας, πραγματοποίησαν οι αμερικανικές Αρχές, οι οποίες εντόπισαν γιγάντια ποσότητα από το συγκεκριμένο ναρκωτικό, κρυμμένη σε λάχανα.

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση, η ειδική ομάδα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατάσχεσε σχεδόν έναν τόνο, συγκεκριμένα 907 κιλά της ναρκωτικής ουσίας, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε φορτίο με λάχανα.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει πράκτορες να εξετάζουν το φορτίο και να αφαιρούν τα εξωτερικά φύλλα από τα λάχανα.

Στο εσωτερικό τους εντοπίστηκαν προσεκτικά τυλιγμένες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν μεθαμφεταμίνη. Η απόκρυψη μέσα σε ένα συνηθισμένο αγροτικό προϊόν είχε ως στόχο να κάνει το φορτίο να μοιάζει με μία κανονική εμπορική μεταφορά.

🚨 2,000+ LBS. OF METH SEIZED 🚨

More than 2,000 pounds of methamphetamine concealed in a shipment of cabbage were seized by the #DEA McAllen office in the Rio Grande Valley. This major seizure is part of a a Homeland Security Taskforce investigation, conducted jointly with HSI,… pic.twitter.com/OhfIWgZh2d — DEAHouston (@DEAHOUSTONDiv) September 10, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται η ίδια πρακτική

Η συγκεκριμένη μέθοδος απόκρυψης δεν φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό.

Τον Ιούλιο, αξιωματικοί της Συνοριοφυλακής είχαν εντοπίσει παρόμοιο φορτίο στην ίδια περιοχή

Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών και συστήματος απεικονιστικού ελέγχου, είχαν κατασχεθεί περίπου περίπου 532 κιλά ύποπτης μεθαμφεταμίνης κρυμμένες μέσα σε λάχανα.

iefimerida.gr