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Άλλες 47 ημέρες έχουν στη διάθεση τους οι οφειλέτες για να ενταχθούν στο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), οι οποίες αγγίζουν τα €245 εκατ.

Κανονικά, η περίοδος υποβολή των αιτήσεων ολοκληρωνόταν τη Δευτέρα 14 του μήνα, ωστόσο χθες, με γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δόθηκε παράταση μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 2026.

Το σχετικό διάταγμα υπογράφει ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας. Οι οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν με δόσεις τις οφειλές τους θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες από δικαιούχους, το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε να τους δώσει άλλη μια ευκαιρία. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πέραν των 1900 αιτήσεων, με τις τελευταίες ημέρες να έχει αυξηθεί η ροή των αιτήσεων από εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους που έχουν χρέη προς το ΤΚΑ.

Το σχέδιο το οποίο είναι το τρίτο που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας, τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Μάιο και όσοι ενταχθούν σε αυτό πέραν της εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Ταμείο, γλιτώνουν τόκους και επιβαρύνσεις για τις περιόδους καθυστέρησης. Παράλληλα, για όσους ρυθμίσουν τις οφειλές τους δεν θα ασκούνται ποινικές διώξεις, ενώ για όσο διάστημα που οφειλέτης συμμετέχει στο σχέδιο αναστέλλονται δικαστικές αποφάσεις για επιδικασμένες οφειλές.

Δεν θα έρχεται νέο σχέδιο

Πάντως, ο Υπουργός Εργασίας σε πρόσφατες δηλώσεις του στον «Φ» ανάφερε πως πρόκειται να εφαρμοστεί σύντομα παρόμοιο σχέδιο και κάλεσε τους δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση για να ενταχθούν σε ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών. Δικαίωμα ένταξης στο σχέδιο έχουν εργοδότες για οφειλές μέχρι και το Φεβρουάριο του 2026. Επίσης, καλύπτονται και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι που είχαν οφειλές μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, στο νέο σχέδιο μπορούν να ενταχθούν και οι 395 οφειλέτες που συμμετέχουν στο προηγούμενο σχέδιο, το οποίο εκπνέει το Σεπτέμβριο.

Το σχέδιο δίνει την ευκαιρία τους οφειλές να εξοφλήσουν τις οφειλές τους μέσω 54 ισόποσων μηνιαίων δόσεων. Πάντως σε περίπτωση που οι οφειλέτες επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους νωρίτερα από τις 54 δόσεις, θα επωφεληθούν από ανάλογη μείωση του πρόσθετου τέλους, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 27%. ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, το οποίο εξαρτάται από το ύψος του χρέους. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης , εξαρτάται από το ‘υψος των οφειλών. Συγκεκριμένα, για χρέη προς το ΤΚΑ μέχρι €500, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι €25. Επιπρόσθετα, για οφειλές από €501 μέχρι €1.000, το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι €50 και για οφειλές πέραν των €1.001 το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι €75.

Στην Επιτροπή Εργασίας

Στο μεταξύ, την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας δίνει μια άλλη ευκαιρία στους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες εισφορές προς ΤΚΑ, την Τρίτη αρχίζει στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας η συζήτηση του νομοσχέδιου με το οποίο διαγράφονται, οφειλές, πρόστιμα και επιβαρύνσεις για την αδήλωτη εργασία, τα οποία χρονολογούνται από το 2017.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο επιδιώκεται όπως η αύξηση του διοικητικού προστίμου λόγω καθυστέρησης στην εξόφληση από εργοδότες ή αυτοτελώς εργαζόμενους να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του αρχικού προστίμου που επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Σήμερα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση ή την καταβολή των οφειλών, αυτές αυξάνονται κατά €50 την ημέρα, με αποτέλεσμα να έχουν συσσωρευθεί χρέη από εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενους ύψους €65,6 εκατ. Σύμφωνα με στοιχεία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οφειλές των €65,6 εκατ., που περιλαμβάνουν το οφειλόμενο ποσό διοικητικού προστίμου με την επιβολή πρόσθετου τέλους €50 ανά ημέρα καθυστέρησης, σε περίπτωση έγκρισης του νομοσχέδιου, θα μειωθούν στα €7,9 εκατ.

Πάντως, ήδη υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από κάποια κόμματα για τη διαγραφή των προστίμων. Υπενθυμίζεται πως ο αρμόδιος υπουργός ερωτηθείς για το θέμα, ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε αλλαγές στο νομοσχέδιο.