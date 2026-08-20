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Εικοσιπέντε ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για ένταξη στο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, κάλεσε τα ποδοσφαιρικά σωματεία να υποβάλουν αιτήσεις για να συμμετέχουν στο σχέδιο. Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε τον περασμένο Μάιο και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με στοιχεία, που αποκάλυψε πριν από μερικές εβδομάδες ο «Φ», 12 ποδοσφαιρικά σωματεία/εταιρείες χρωστούσαν εισφορές στο ΤΚΑ ύψους €9.5 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ποσό των ληξιπρόθεσμων εισφορών ύψους €9.32 εκατ., το οφείλουν πέντε ποδοσφαιρικές ομάδες. Αναλυτικά τα πέντε σωματεία/εταιρείες με τις μεγαλύτερες οφειλές προς το ΤΚΑ είναι οι εξής:

∙ Ποδοσφαιρικό σωματείο/εταιρεία Α: Έχει συσσωρευμένες οφειλές προς το ΤΚΑ ύψους €5,84 εκατ.

∙ Ποδοσφαιρικό σωματείο/εταιρεία Β: Χρωστά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις ποσό €1,4 εκατ.

∙ Ποδοσφαιρικό σωματείο/εταιρεία Γ: Έχει οφειλές προς το ΤΚΑ ύψους €949,4 χιλ.

∙ Ποδοσφαιρική εταιρεία/σωματείο Δ: Έχει καθυστερημένες κοινωνικές εισφορές ύψους €783,5 χιλ.

∙ Ποδοσφαιρικό σωματείο/εταιρεία Ε: Έχει χρέη προς το Ταμείο ύψους €338,3 χιλ.

Υπουργός: Πρέπει να είμαστε νομοταγείς

Μέχρι στιγμής στο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων βρίσκονται δύο ποδοσφαιρικά σωματεία. Το ένα υπέβαλε αίτηση με το τελευταίο σχέδιο το οποίο τέθηκε σε ισχύ από τις 15 Μαΐου. Το άλλο βρίσκεται σε ρύθμιση από το προηγούμενο κυβερνητικό σχέδιο που εφαρμόστηκε την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο υπουργός Εργασίας, ανέφερε πως όλοι οφείλουμε να πληρώνουμε τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να είμαστε συνεπείς και νομοταγείς. Κάλεσε, τόσο τα ποδοσφαιρικά σωματεία, όσο και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων εισφορών. Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση μπορούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους με 54 ισόποσες δόσεις, ενώ όσοι εξοφλήσουν νωρίτερα, θα επωφεληθούν από ανάλογη μείωση του πρόσθετου τέλους, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και το 27%. Προϋπόθεση για την ένταξη στο σχέδιο, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, είναι η καταβολή των τρεχουσών υποχρεώσεών τους. Όπως εξήγησε, εάν κάποιος αποφασίσει ότι μπορεί να διευθετήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του σε 27 αντί σε 54 δόσεις, δικαιούται έκπτωση από την επιβάρυνση που υπάρχει, που είναι 3% επιβάρυνση κάθε μήνα μέχρι το 2027. «Άρα, αν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει στις μισές δόσεις, τότε θα έρθει να του αφαιρέσει από το χρέος τη μισή επιβάρυνση που υπάρχει», πρόσθεσε.

Θα γλιτώσουν δικαστικές περιπέτειες

Υπενθυμίζεται πως για όσους ενταχθούν στο νέο σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν λαμβάνονται δικαστικά μέτρα. Παράλληλα, αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις που έχουν καταχωριστεί εναντίον τους, καθώς και τα φυλακιστήρια ή κατασχετήρια εντάλματα. Πάντως διοικητικά στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα, έχουν οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Συνεπώς, σε περίπτωση που ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, τότε θα αποφύγουν τις δικαστικές περιπέτειες.

Μαζεύουν χρήματα για Φόρο

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των πέντε ποδοσφαιρικών εταιρειών που έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές προς το ΤΚΑ, κάποια από αυτά όπως ο ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας, η Ανόρθωση και η ΑΕΛ έχουν δημιουργήσει πρόσθετα χρέη προς το Τμήμα Φορολογίας ύψους €1 εκατ. που αφορούν Φόρο Εισοδήματος και Φ.Π.Α. Ήδη έχει πληρωθεί το 50% των νέων φορολογικών οφειλών. Σήμερα κανονικά εκπνέει η προθεσμία που τους έδωσε το Τμήμα Φορολογίας για να συμμορφωθούν, μετά όμως από αίτημα των οφειλετών, θα τους δοθεί παράταση μερικών εβδομάδων για να συμμορφωθούν.

Υποβλήθηκαν 1600 αιτήσεις για οφειλές €245 εκατ.

Το συνολικό ποσό των καθυστερημένων χρεών προς το ΤΚΑ, το οποίο οφείλουν όχι μόνο ποδοσφαιρικά σωματεία, αλλά και δεκάδες άλλοι οφειλέτες, ανέρχεται στα €245 εκατ. Μέχρι στιγμής, έχουν υποβληθεί γύρω στις 1500 με 1600 αιτήσεις, με τον υπουργό Εργασίας να διαμηνύει πως μπορεί να μην υπάρξει παρόμοιο σχέδιο σύντομα. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι €25 για οφειλή μέχρι €500, €50 για οφειλή από €501 μέχρι €1.000 και €75 για οφειλή από €1.001 και άνω. Πρόκειται για το τρίτο σχέδιο που εφαρμόζει το κράτος για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων εισφορών προς ΤΚΑ. Μέσω των προηγούμενων δύο άλλων σχεδίωντο κράτος εισέπραξε γύρω στα €100 εκατ. από συνολικές οφειλές στο ΤΚΑ ύψους €225 εκατ. Αρχικά στα δύο σχέδια εντάχθηκαν 10.900 οφειλέτες και στη συνέχεια πέραν του 60% αφαιρέθηκαν, καθώς δεν εφάρμοζαν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν. Αυτή τη στιγμή στο τελευταίο σχέδιο είναι ενταγμένοι 395 οφειλέτες.