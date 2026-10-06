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Αναβολή για σήμερα, όπως ζήτησε η υπεράσπισή του, ενέκρινε χθες το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για τη συνέχιση της δίκης του 37χρονου Βρετανού που αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση θανάτου του τρίχρονου γιου του, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Η αναβολή ζητήθηκε προκειμένου να προλάβει η υπεράσπιση να παραλάβει έγγραφα από τη Βρετανία, τα οποία θα αποτελούν μέρος της αγόρευσης για μετριασμό της ποινής του τραγικού πατέρα. Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, τα εν λόγω έγγραφα κρίνονται ζωτικής σημασίας για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθηθεί δεδομένου ότι σύμφωνα με την υπεράσπιση θα έχουν βαρύνουσα σημασία στο να επιδείξει το Δικαστήριο επιείκεια και να αποφασίσει την ελάχιστη προβλεπόμενη ποινή για τον 37χρονο.

Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, αφορά στον μετριασμό της ποινής για τον πατέρα, μετά την παραδοχή του στην κατηγορία που αντιμετωπίζει για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιου του, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης,

Η υπόθεση αφορά στο θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων, από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο.

Σε δικάσιμο στις 27 Αυγούστου, ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου είχε ζητήσει την αναστολή της ποινικής δίωξης του πελάτη του για ανθρωπιστικούς λόγους. Το αίτημα είχε απορριφθεί, με τον Γενικό Εισαγγελέα να αναγνωρίζει την τραγικότητα της υπόθεσης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αυτή δεν αναιρεί το γεγονός του θανάτου του τρίχρονου παιδιού.

Ο 37χρονος είχε μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την προσωρινή αναστολή των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του και να διεκπεραιώσει διαδικαστικά ζητήματα υπό την ιδιότητά του ως κηδεμόνα και επέστρεψε το Σεπτέμβριο στην Κύπρο για να παραστεί στη δίκη του.