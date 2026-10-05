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Η προποφόλη, η οποία φέρεται να ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, είναι ένα γενικό αναισθητικό βραχείας δράσης.

Η συγκεκριμένη ουσία φέρεται να χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη προκειμένου να υποβληθεί στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Πρόκειται για ένα φάρμακο που χρησιμοποιούν ευρέως οι αναισθησιολόγοι για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας, καθώς και για τη μέθη ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικών ή διαγνωστικών επεμβάσεων.

Το λεγόμενο «γάλα της αναισθησίας» χρησιμοποιείται αποκλειστικά εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, όπου υπάρχει η δυνατότητα πλήρους επίβλεψης του ασθενή και αυτό γιατί έχει σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι συχνότερες είναι ο ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός, η χαμηλή αρτηριακή πίεση και η παύση της αναπνοής.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί πολύ κοινό σκεύασμα στα νοσοκομεία, στα χέρια μη ειδικών και μη αναισθησιολόγων, μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Η τραγική υπόθεση του Μάικλ Τζάκσον

Η πλέον αναγνωρίσιμη περίπτωση θανάτου από προποφόλη είναι αυτή του Μάικλ Τζάκσον. Ο προσωπικός γιατρός του «βασιλιά της ποπ», Κόνραντ Μάρεϊ, τού χορήγησε μεγάλη δόση του φαρμάκου προκειμένου να τον βοηθήσει να κοιμηθεί και στη συνέχεια τον άφησε χωρίς επίβλεψη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι εισαγγελείς στη δίκη.

Επίσημα, ο Μάικλ Τζάκσον απεβίωσε από «οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη» στις 25 Ιουνίου 2009. Εκτός από το αναισθητικό, ο γιατρός του είχε χορηγήσει και βενζοδιαζεπίνες, με αποτέλεσμα ο σταρ να υποστεί καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Πώς δρα η προποφόλη στον οργανισμό

Σύμφωνα με άρθρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, για την επίτευξη γενικής αναισθησίας οι αναισθησιολόγοι χρησιμοποιούν μια πρώτη δόση μεταξύ 100 και 200 χιλιοστογραμμάριων προποφόλης. Στη συνέχεια, χορηγούν μικρότερες ποσότητες προσαρμοσμένες στο βάρος του ασθενή, ώστε να διατηρείται η νάρκωση.

Το φάρμακο χορηγείται ενδοφλεβίως και συχνά προκαλεί πόνο κατά την έγχυση. Για την αποφυγή της ενόχλησης, οι γιατροί συνηθίζουν να χορηγούν προηγουμένως ένα τοπικό αναισθητικό, όπως η λιδοκαΐνη.

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα κατασταλτικά σκευάσματα, η προποφόλη ρίχνει την αρτηριακή πίεση και καταστέλλει την αναπνοή. Για τον λόγο αυτό, η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία των ασθενών απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Η Δρ Λίντα Άγκλιο, αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Brigham and Women’s της Βοστώνης που συνεργάζεται με το Χάρβαρντ, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά για την υπόθεση του Μάικλ Τζάκσον πως: «Δεν θα άφηνα έναν ασθενή χωρίς επίβλεψη ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Η προποφόλη θεωρείται επίσης ένα πολύ καλό αναισθητικό για ήπια καταστολή που χρησιμοποιείται σε χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία, καθώς θέτει τους ασθενείς σε μια ημι-συνειδητή κατάσταση. «Έχει πολύ γρήγορη έναρξη δράσης, αλλά και η επίδρασή του εξαφανίζεται γρήγορα. Είναι σαν διακόπτης», εξήγησε η γιατρός για το πώς δρα η ουσία αυτή σε έναν οργανισμό.

Ο λόγος που την αναζητούσε ο Μάικλ Τζάκσον ήταν η απεγνωσμένη ανάγκη του να κοιμηθεί, γι’ αυτό και εκτιμάται πως ο γιατρός του τη χρησιμοποίησε ως ένα εξαιρετικά ισχυρό υπνωτικό, το οποίο αποδείχτηκε μοιραίο.

Δύο κοινά φάρμακα

Σημειώνεται ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, πραγματοποιούσε αναζητήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με δύο συγκεκριμένες ουσίες: τη μιδαζολάμη (που ανήκει στις βενζοδιαζεπίνες) και την προποφόλη.

Στην περίπτωση του Μάικλ Τζάκσον είχαν χορηγηθεί παράλληλα τρεις διαφορετικές βενζοδιαζεπίνες: λοραζεπάμη, μιδαζολάμη και διαζεπάμη, οι οποίες με το αναισθητικό επιβαρύνουν δραματικά τον οργανισμό.

Ενώ για τον βασιλιά της ποπ η αιτία θανάτου έχει ξεκαθαριστεί εδώ και χρόνια, στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη η έρευνα είναι ακόμα σε εξέλιξη καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Πάντως, τα ευρήματα αποκαλύπτουν δύο κοινές φαρμακευτικές ουσίες στις δύο υποθέσεις.

skai.gr