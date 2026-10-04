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Προποφόλη φαίνεται να έχει εντοπιστεί στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η προποφόλη συνιστά μία αναισθητική ουσία που μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο εύρημα για την έρευνα των συνθηκών θανάτου του λαϊκού τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, παρά το γεγονός ότι οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως εντοπίστηκε η αναισθητική ουσία στον οργανισμό του.

Φαίνεται, δε, πως το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν βρεθεί στον οργανισμό του.

Σκοπός είναι να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα εάν η 56χρονη προφυλακισμένη χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ίδια το αρνείται, ωστόσο νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, «έκαψε» με τη δική της κατάθεση τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης γιατρού, υποστηρίζοντας πως χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή. Πρόκειται για ένα από τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης, καθώς παράλληλα εξετάζονται μαρτυρίες που κάνουν λόγο και για χορήγηση «αντίδοτου» στη μέθη.

CNN.gr