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Σε νέα φάση περνά η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την κατάθεση 61χρονης νοσηλεύτριας που εργαζόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφοροποίησε ενώπιον του ανακριτή σημεία της αρχικής της κατάθεσης, εισφέροντας νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες.

Η 61χρονη, συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, κατέθεσε σήμερα ενώπιον του 32ου ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μάρτυρας ανέφερε ότι βρισκόταν ακόμη στο ιατρείο της Καρνεάδου και δεν είχε αποχωρήσει στις 16:15, όπως είχε καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία.

Φέρεται επίσης να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε στο ιατρείο, υποστηρίζοντας ότι η Ιωάννα Γάκα κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά της 61χρονης στον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μάρτυρας κατέθεσε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο γιατρός φέρεται να είπε στις εργαζόμενες του ιατρείου πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Η ίδια φέρεται ακόμη να υποστήριξε ότι μετά το περιστατικό δεν είχε συνομιλήσει με την Ιωάννα Γάκα, για την οποία ανέφερε ότι δεν δεχόταν κριτική.

Η νέα κατάθεση έρχεται να προστεθεί στο υλικό που συγκεντρώνει ο ανακριτής, την ώρα που συνεχίζεται η εξέταση των ισχυρισμών των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη Ιωάννα Γάκα, κατά τη μαραθώνια απολογία που έδωσε προ ημερών, αρνήθηκε ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να αναγνώρισε ευθύνη μόνο ως προς τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί το δικαστικό βούλευμα σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την περαιτέρω εξέλιξη της έρευνας.

Την ίδια ώρα, η δικηγορική εταιρεία που εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι, «από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Πληροφορίες αναφέρουν, τέλος, ότι οι συμβάσεις των εργαζομένων του ιατρείου δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ δεν αποκλείεται κάποιοι εξ αυτών να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

protothema.gr