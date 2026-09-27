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Στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται το σχετικό βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του απορρήτου αναμένεται να δώσουν στον 32ο τακτικό ανακριτή ένα ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων ωρών πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ποιος επικοινώνησε με ποιον, ποιοι γνώριζαν ότι ο Μαζωνάκης είχε παρουσιάσει πρόβλημα, πότε ζητήθηκε βοήθεια και τι ειπώθηκε πριν και μετά τη διακομιδή του αποτελούν ορισμένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που αναμένεται να απαντηθούν.

Η άρση του απορρήτου αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή οι μέχρι σήμερα καταθέσεις δεν συγκλίνουν σε όλα τα σημεία. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα ψηφιακά ίχνη αναμένεται να αντιπαραβληθούν με όσα έχουν υποστηρίξει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, το προσωπικό του ιατρείου και ο υπνοθεραπευτής.

«Νάσο, βοήθα με»

Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή περιγράφει μια σειρά επικοινωνιών με τη γιατρό κατά τις ημέρες που προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο ο Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο να την πραγματοποιήσει.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, αρχικά είχε αρνηθεί να αναλάβει τον τραγουδιστή, καθώς γνώριζε το προηγούμενο ιστορικό νοσηλείας του και θεωρούσε ότι χρειαζόταν ειδική παρακολούθηση. Ζήτησε μάλιστα να λάβει το ιατρικό ιστορικό του, το οποίο, όπως λέει, δεν του δόθηκε.Τελικά συναντήθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά σε κατάστημα εστίασης των βορείων προαστίων.

Ο Γ. Μαζωνάκης έφτασε περίπου 40 λεπτά αργότερα και αρχικά συζήτησε με τους ανθρώπους που τον είχαν συνοδεύσει για επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο υπνοθεραπευτής ζήτησε στη συνέχεια να μιλήσει μόνος μαζί του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, κατά τη συζήτηση ο Μαζωνάκης αναφέρθηκε σε έναν τρόπο ζωής που, όπως είπε, ήθελε να αλλάξει και εξέφρασε την πρόθεσή του να ακολουθήσει μια διαδικασία απομάκρυνσης επιβαρυντικών παραγόντων από τον οργανισμό του.

Ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει ότι του πρότεινε να πάει στο εξωτερικό, στην Ελβετία, κάτι που ο τραγουδιστής απέκλεισε λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση για τη διαδικασία καθαρισμού του αίματος και του πλάσματος. Ο Μαζωνάκης, σύμφωνα με την κατάθεση, είπε ότι είχε ήδη ακούσει για τη συγκεκριμένη θεραπεία και γνώριζε ότι η γιατρός την παρείχε.

Κατά την ίδια συνάντηση, στις 18:08, ο Μαζωνάκης ζήτησε από τον υπνοθεραπευτή να καλέσει τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση.Το ερώτημα που της τέθηκε, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην κατάθεση, ήταν εάν η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν ασφαλής για τον ίδιο. Η γιατρός φέρεται να απάντησε καταφατικά και να υποστήριξε ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει, ενώ έγινε αναφορά και στο κόστος της θεραπείας. Παράλληλα, φέρεται να προγραμματίστηκε ραντεβού για την επόμενη ημέρα. Λίγο αργότερα, ο υπνοθεραπευτής και ο Μαζωνάκης συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά στις 9 Σεπτεμβρίου στην Κηφισιά, προκειμένου να συζητήσουν αναλυτικότερα το ιστορικό του.

Κατά την κατάθεσή του, ο υπνοθεραπευτής περιγράφει τον τραγουδιστή ως ιδιαίτερα καχύποπτο εκείνη την περίοδο και αναφέρει ότι εξέφραζε την πεποίθηση πως κάποιοι άνθρωποι ενεργούσαν εις βάρος του. Διευκρινίζει ότι δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε ψυχιατρική διάγνωση. Στο τέλος της συνάντησης, όπως υποστηρίζει, ο Μαζωνάκης τού έσφιξε το χέρι, τον κοίταξε στα μάτια και του είπε: «Νάσο, βοήθα με».Το ίδιο βράδυ, στις 19:28, η γιατρός τού έστειλε, όπως υποστηρίζει, τον ιστότοπο της συγκεκριμένης θεραπείας.

Ο υπνοθεραπευτής αναφέρει ότι τον άνοιξε, χωρίς να διαβάσει αναλυτικά το περιεχόμενό του. Λίγο αργότερα επικοινώνησε και πάλι με τη γιατρό. Εκείνη φέρεται να του είπε ότι ο Μαζωνάκης δεν ήταν πάντα συνεπής στα ραντεβού του, καθώς παρουσίαζε μεταβολές στη διάθεσή του, και φέρεται να του είπε χαρακτηριστικά: «Μην εκπλαγείς αν αύριο ακυρώσει το ραντεβού».

Το επόμενο πρωί, στις 08:41, η γιατρός φέρεται να προώθησε στον υπνοθεραπευτή μήνυμα του Μαζωνάκη, στο οποίο εκείνος εξέφραζε απορίες για το κόστος της διαδικασίας και έλεγε ότι δεν μπορούσε να διαθέσει τα συγκεκριμένα ποσά.Το μήνυμα, σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, ανέφερε: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό για το οποίο πρέπει να πληρώσω 6.000 ή 3.000, το ίδιο το βλέπω, οπότε να μιλήσουμε τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά. Αυτά και τα λέμε σήμερα».

Ο υπνοθεραπευτής απάντησε: «Μάλιστα… αρχίσαμε». Λίγο αργότερα έγραψε στη γιατρό: «Άκου, αύριο θα τον περιμένω στην Κηφισιά για να τον στριμώξω». Όπως εξηγεί στην κατάθεσή του, με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσε ότι ήθελε να επιμείνει ώστε ο Μαζωνάκης να συζητήσει σοβαρά μαζί του τις επιλογές που είχε και να προχωρήσει σε όσα είχαν συμφωνήσει.

Από το «όλα τέλεια» στο «σε πήρα στο λαιμό μου»

Το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου, στις 19:23, ο υπνοθεραπευτής έστειλε στη γιατρό μήνυμα: «Ήρθε ο Μαζώ;».Η απάντηση που έλαβε, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν: «Ναι, ήρθε». Λίγο αργότερα, η γιατρός φέρεται να του είπε ότι είχε καταφέρει να πείσει τον Μαζωνάκη να προχωρήσει στη θεραπεία η οποία θα πραγματοποιείτο το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, ενώ ο υπνοθεραπευτής είχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του στις 17:00. Στις 13:43 της 9ης Σεπτεμβρίου ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε με τη γιατρό και τη ρώτησε εάν ο Μαζωνάκης είχε φτάσει. Η απάντηση ήταν ότι δεν είχε φτάσει ακόμη.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός τού έστειλε μήνυμα: «Όλα τέλεια».Μαζί με το μήνυμα, σύμφωνα με την κατάθεση, έστειλε και φωτογραφία του Μαζωνάκη, ο οποίος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια. Ο υπνοθεραπευτής απάντησε με καρδιές, θεωρώντας, όπως αναφέρει, ότι η διαδικασία εξελισσόταν ομαλά. Εκ των υστέρων, ωστόσο, χαρακτηρίζει ακατάλληλη την αποστολή της φωτογραφίας, καθώς, όπως λέει, δεν γνώριζε γιατί του την έστειλε.

Στις 16:51 έστειλε στη γιατρό μήνυμα: «Πώς πάμε;». Δεν έλαβε απάντηση και ένα λεπτό αργότερα την κάλεσε τηλεφωνικά. Σύμφωνα με όσα καταθέτει, η γιατρός του είπε ότι ο Μαζωνάκης δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι είχε ήδη κληθεί το ΕΚΑΒ.

Ο υπνοθεραπευτής τη ρώτησε γιατί δεν τον συνόδευε και, όπως υποστηρίζει, εκείνη απάντησε ότι είχε άλλον πελάτη και διέκοψε την επικοινωνία. Ακολούθησε συζήτηση μέσω μηνυμάτων για το ενδεχόμενο η πτώση της πίεσης να συνδεόταν με φαρμακευτική αγωγή που, όπως λέει ο υπνοθεραπευτής, ο Μαζωνάκης τού είχε αναφέρει ότι λάμβανε.

Στις 17:25, εμφανώς ανήσυχος, έγραψε:«Ρε μπελά που βρήκαμε…. Ποιος τον συνοδεύει;» Η απάντηση της γιατρού ήταν: «Το ΕΚΑΒ τον πήρε». Λίγο αργότερα εκείνη φέρεται να του είπε: «Θα πάω και εγώ με τον Ηλία σε λίγο». Ο υπνοθεραπευτής απάντησε:«Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα».

Στις 17:27 έστειλε ακόμη ένα μήνυμα: «Μην βγει παραέξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου».

Όπως διευκρινίζει στην κατάθεσή του, με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του Μαζωνάκη μέχρι να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του. Λίγο αργότερα πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης τον θάνατο του τραγουδιστή. Στις 18:01 έστειλε στη γιατρό: «Το ‘μαθες;».

Εκείνη απάντησε: «Ναι, μόλις». Ο ίδιος φέρεται να απάντησε: «Δεν το πιστεύω… σε πήρα στον λαιμό μου». Στην κατάθεσή του υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη φράση ήταν έκφραση σοκ και προσωπικής ενοχής για όσα είχαν συμβεί και όχι παραδοχή ότι είχε οποιαδήποτε ιατρική ή άλλη ευθύνη για τον θάνατο.

Ποιος μίλησε με ποιον

Μετά την άρση θα φανεί εάν οι παραπάνω επικοινωνίες που αναφέρει ο υπνοθεραπευτής πράγματι πραγματοποιήθηκαν στους χρόνους που ισχυρίζεται ότι έγιναν, πόσο διήρκεσαν και εάν υπήρχαν και άλλες επικοινωνίες που δεν περιλαμβάνονται στην κατάθεσή του. Παράλληλα, θα μπορεί να αποτυπωθεί η επικοινωνία του με τη γιατρό πριν από την έναρξη της θεραπείας, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη.

Από την άρση θα απαντηθεί και το ερώτημα εάν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των δύο γιατρών, του προσωπικού και άλλων προσώπων στο χρονικό διάστημα πριν και μετά την κατάρρευση. Η γιατρός που πραγματοποίησε την επίμαχη θεραπεία αρνείται την κατηγορία και υποστηρίζει ότι ενήργησε σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη. Σύμφωνα με την απολογία της, ο Μαζωνάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή περίπου στις 16:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21 αφήνοντας αιχμές τόσο για τον τρόπο διακομιδής όσο και για τον χρόνο ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος γιατρός υποστηρίζει ότι δεν είχε άμεση συμμετοχή στην επίμαχη ιατρική πράξη.

Σύμφωνα με την απολογία του, την κρίσιμη ώρα βρισκόταν στο δικό του γραφείο με ασθενή και όχι στον χώρο όπου γινόταν η πλασμαφαίρεση.

Μάλιστα, αναφέρεται σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων στις 16:06, στοιχείο που επικαλείται προκειμένου να αποδείξει πού βρισκόταν εκείνη την ώρα. Η ακριβής θέση του στα κρίσιμα λεπτά, ωστόσο, αποτελεί ένα από τα σημεία που θα αντιπαραβληθούν με τις καταθέσεις του προσωπικού και πλέον και με τα τηλεφωνικά δεδομένα.

Σημαντικό κομμάτι της δικογραφίας αποτελούν οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου, καθώς σε ορισμένα σημεία παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Η 56χρονη νοσηλεύτρια που κατέθεσε στον ανακριτή αναφέρει ότι εκείνη την ημέρα πραγματοποιούνταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα σε διαφορετικούς χώρους. Η ίδια υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, ενώ η γιατρός στον χώρο με τον Μαζωνάκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της στη χορήγηση μέθης. Φέρεται να υποστήριξε ότι της ζητήθηκε το αντίδοτο και ότι στη συνέχεια επικοινώνησε με αναισθησιολόγο, κάτι που επίσης θα φανεί μετά την άρση. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί διαφορετικές αναφορές των εργαζομένων για την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη και για το ποιος βρισκόταν στον χώρο κατά τα κρίσιμα λεπτά.

Η ίδια μάρτυρας δικαιολόγησε τα όσα διαφορετικά είπε στις δύο προανακριτικές της καταθέσεις στην Αστυνομία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου με τον ισχυρισμό ότι: «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή». Η άρση του απορρήτου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα επόμενα βήματα της έρευνας, ακριβώς επειδή θα επιτρέψει να ελεγχθούν οι περιγραφές των εμπλεκομένων, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά σε σχέση και με τα δεδομένα των επικοινωνιών.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο ποιος μίλησε με ποιον. Είναι τι γνώριζε ο καθένας, πότε το γνώριζε και τι έκανε αμέσως μετά.

Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μπορεί να αποκτήσουν ιδιαίτερη αποδεικτική αξία: να δείξουν εάν οι χρόνοι των καταθέσεων συμπίπτουν με την πραγματική αλληλουχία των γεγονότων και εάν υπάρχουν επικοινωνίες που μέχρι σήμερα δεν έχουν αποτυπωθεί στις μαρτυρίες.

iefimerida.gr