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Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως γίνονται προσπάθειες ώστε ο γιατρός του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να αποποιηθεί των ευθυνών του.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παραμένει προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Είμαι απόλυτα βέβαιος γι’ αυτό. Και η προχθεσινή κατάθεση συσχετίζεται με αυτή τη στρατηγική. Μια στρατηγική που θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε και κανένας Έλληνας, ότι σε ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο, και όταν ξυπνάει πάει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Μιλάμε για το 45λεπτο που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή. Γίνονται τηλεφωνήματα σε αναισθησιολόγους, στους προμηθευτές του απινιδωτή και ο προϊστάμενος γιατρός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά», σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega.

Όσον αφορά τις καταγγελίες που έρχονται συνεχώς για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι σημείωσε:

«Είμαι προσανατολισμένος σε ό,τι αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι άλλες οι αρχές αρμόδιες που θα πρέπει να αναζητήσουν ευθύνες για άλλα περιστατικά και βεβαίως ξεχωριστές δικογραφίες, εάν γίνουν».

Για το γεγονός ότι δόθηκε εντολή για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά των εμπλεκομένων:

«Είναι μια ανακριτική πράξη από τις πολλές που έχουν να γίνουν ακόμη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δείξει ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, τη διάρκεια της κλήσης και άλλα στοιχεία. Θα μας δώσει έναν σημαντικό αριθμό πληροφοριών».

Τρεις οι πηγές των πληροφοριών

Και συμπλήρωσε: «Ο 58χρονος, εάν δεν είχε καμία εμπλοκή, δεν θα ήταν προφυλακισμένος στον Κορυδαλλό. Οι πηγές των πληροφοριών που έχουμε σε αυτή την υπόθεση είναι τρεις: πρώτον, οι κατηγορούμενοι. Για τους κατηγορούμενους δεν έχω την απαίτηση να πουν την αλήθεια, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μπορεί να πει ψέματα. Μια δεύτερη πηγή είναι τα μηχανήματα. Δηλαδή τα τηλέφωνα, οι ιατρικές συσκευές και ό,τι ηλεκτρονικό μέσο έχει κατασχεθεί. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί πολλές πληροφορίες και θα δώσουν αρκετές ακόμη, θα μιλήσουν τα μηχανήματα. Μια τρίτη πηγή πληροφοριών είναι οι εργαζόμενες, που δεν έχουν πει την αλήθεια μέχρι τώρα. Στις καταθέσεις τους έχουν πει ψέματα τόσο ως προς τον χρόνο άφιξης του Γιώργου στο ιατρείο όσο και σε ένα σωρό άλλα ψέματα. Έχω κάνει έκκληση, λοιπόν, να πουν την αλήθεια για να μάθουμε τι έγινε αυτό το κρίσιμο δίωρο».

protothema.gr