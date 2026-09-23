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Την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά η οικογένεια του τραγουδιστή, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος τους, Χαράλαμπος Λυκούδης. Ταυτόχρονα, ζητούν να καταθέσει και μία ακόμη υπάλληλος του ιατρείου Γάκα-Θεοδωρόπουλου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Πρόκειται για την 53χρονη νοσηλεύτρια, με τα αρχικά Ε.Θ., η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ και βρισκόταν μέσα στον χώρο όπου γινόταν η διαδικασία στον Μαζωνάκη.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το protothema.gr, η 53χρονη είδε κάποια στιγμή ένα από τα χέρια του τραγουδιστή να «τινάζεται». Η εικόνα του την ανησύχησε και απευθύνθηκε αμέσως στην Ιωάννα Γάκα.

«Δεν τον βλέπω καλά», φέρεται να της είπε.

Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ήταν: «Δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούδη, που μίλησε στο Mega και στον Alpha, η νοσηλεύτρια θα κληθεί να καταθέσει και την προέτρεψε να πει την αλήθεια.

«Είναι αποδειγμένο ότι κατέθεσαν ψέματα οι τρεις εργαζόμενες» υποστήριξε ο κ. Λυκούδης επιφυλασσόμενος να ασκήσει εναντίον τους δίωξη για ψευδορκία, υπόθαλψη εγκληματία και ίσως και συνέργειας όπως είπε. «Θέλω και ευελπιστώ και εύχομαι η νοσηλεύτρια να είναι η μοναδική που δεν θα πει ψέματα και που δεν θα βρεθεί κατηγορούμενη» είπε ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη.

Επιπλέον ο κ. Λουκούδης δήλωσε ότι όπως έχει ενημερωθεί αρμοδίως, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών μπορεί να κάνουν και δύο μήνες, γεγονός που χαρακτήρισε απαράδεκτο. Ως εκ τούτου, η οικογένεια θα ορίσει επικουρικώς τεχνικό σύμβουλο για να επισπευσθούν οι διαδικασίες, ενώ θα γίνουν και οι επίσημες γνωματεύσεις.

Ο κ. Λυκούδης επεσήμανε ακόμη στον Alpha ότι χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη, στο πλαίσιο αυτής της θεραπείας πλασμαφαίρεσης, ουσίες που δεν έπρεπε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα γεννηθούν και νέες κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης εξέπεμπε συνεχόμενα alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη αρχίσει να προκαλεί έντονη ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι δύο κλήσεις για τον απινιδωτή

Οι κινήσεις που ακολούθησαν βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις στον κατασκευαστή του απινιδωτή, προκειμένου να λάβει οδηγίες για τη χρήση του.

Μάλιστα, η επικοινωνία φέρεται να έγινε με ανοιχτή ακρόαση, ώστε όσοι βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής.

Το κρίσιμο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο

Ακόμη πιο κρίσιμο θεωρείται ένα τηλεφώνημα που, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, έγινε περίπου στις 16:15, λίγα λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Η κλήση είχε διάρκεια μόλις λίγων δευτερολέπτων και έγινε από γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου.

Η συγκεκριμένη γιατρός είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξωτερική συνεργάτιδα και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις.

Το περιεχόμενο της συνομιλίας που έχει τεθεί υπόψη των Αρχών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη (αναισθητική ουσία). Έχω χορηγήσει και το αντίδοτο. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση;».

Η επικοινωνία αυτή αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα κομμάτια του παζλ που επιχειρούν να συνθέσουν οι ερευνητές.

Οι δύο γιατροί, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με τις Αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τις αντιδράσεις στα alerts του μηχανήματος, τις ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη και τον χρόνο κατά τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

protothema.gr