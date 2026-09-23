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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον, ως οικοδέσποινα της συνόδου της G20 τον Δεκέμβριο, προσκάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει.

«Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι Πούτιν και Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές συνομιλίες, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες.

Αναφορικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατανοούν πως το Στενό του Ορμούζ αποτελεί όντως ένα φλέγον ζήτημα και πως θα συνεχίσουν να το υπερασπίζονται και να διασφαλίζουν ότι θα παραμείνει ανοιχτό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στη διάθεσή του μια σειρά από επιλογές, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών, ενώ σημείωσε ότι, εάν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, αυτή θα απαιτήσει σκληρή δουλειά σε βάθος χρόνου.

Αναφερόμενος στην Κούβα, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί χωρίς αλλαγές από την πλευρά της χώρας και των ηγετών της, υποστηρίζοντας ότι έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια διαδικασία αλλαγής και καλώντας τους να την αξιοποιήσουν.

cnn.gr