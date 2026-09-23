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Εντός της αίθουσας που πραγματοποιούνται οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ήταν η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία παρακολούθησε από κοντά όσα είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιθέτως, οι καρέκλες των Τούρκων διπλωματών άδειασαν, όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέβηκε στο βήμα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισήμανε πως, εάν επιθυμεί να επικαλείται τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζει. Τόνισε πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει ως πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, η οποία παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση.

Επανέλαβε τη δέσμευσή του για λύση, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Δήλωσε έτοιμος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017 και κάλεσε τους Τουρκοκύπριους να αντιληφθούν το κοινό μας μέλλον ως μια μοναδική ευκαιρία για ευημερία. Περαιτέρω, κάλεσε τον Πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ.

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην αίθουσα, περιμένοντας για την ομιλία του Προέδρου

Ο Τούρκος αντιπρόσωπος αποχωρεί από την αίθουσα την ώρα που στο βήμα ανεβαίνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης