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Την ώρα που ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αναζητεί διέξοδο για το Κυπριακό στηριζόμενος στις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού και σε μια λύση που θα κρατά την Κύπρο ενωμένη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον ακυρώνει ζητώντας όπως αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Μέσα από μια ομιλία που δεν έλειψαν θεατρινισμοί και υποκρισία, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε πολλά να πει για τους Παλαιστίνιους και ελάχιστα για τους Τουρκοκύπριους.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα προσφωνήσει αύριο τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, προτίθεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας από τη Νέα Υόρκη, να απαντήσει στους ισχυρισμούς Ερντογάν, ιδιαίτερα σε σχέση με το Κυπριακό και την απαίτηση για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Δεν αποκλείεται να δοθεί απάντηση και στην τουρκική αξίωση για συμμετοχή στους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

NOW: Israeli delegation leaves the assembly during Turkish President Erdogan’s speech at the UNGA. pic.twitter.com/YoyN8hM9KI September 22, 2026

Η υποκρισία του Τούρκου Προέδρου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μίλησε διπλάσιο από τον προβλεπόμενο χρόνο που είχε στη διάθεσή του κάθε ομιλητής (η ομιλία του ήταν 34 λεπτά, ενώ είχε ζητηθεί να περιοριστούν όλοι στα 15). Ξεκίνησε την ομιλία του εκθειάζοντας τον πολύ καλό του φίλο -όπως τον χαρακτήρισε- Αντόνιο Γκουτέρες, συγχαίροντάς τον για την προσφορά του ως ΓΓ ΟΗΕ.

Ο Τούρκος Πρόεδρος ήταν για ακόμα μια φορά υποκριτής ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να αλλάξει το υφιστάμενο σύστημα όπου οι ισχυροί επιβάλλονται στους αδύνατους! Και τόνισε πως «πρέπει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες στον κόσμο».

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του αναλώθηκε και φέτος για το Παλαιστινιακό και τη Γάζα. Παίρνοντας αφορμή από την άρνηση των αμερικανικών Αρχών να επιτρέψουν στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο να πάει στη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν εμφανίστηκε ακόμα μια φορά ως προστάτης των Παλαιστινίων διαμηνύοντας ότι ο ίδιος θα είναι «η φωνή της ελεύθερης και κυρίαρχης Παλαιστίνης» και κάλεσε όλες τις χώρες να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη.

Ζήτησε αναγνώριση

Κι ενώ είχε πολλά να πει για τους Παλαιστίνιους και τη Γάζα, για τους Τουρκοκύπριους επανέλαβε «καθηκόντως» όσα λέει κάθε χρόνο από το 2017: «Η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστούν και η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχουν υποβληθεί πρέπει επιτέλους να λάβει τέλος. Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να εγκαθιδρύσει πολιτικές, διπλωματικές σχέσεις».

Έστειλε μήνυμα προς Γκουτέρες

Ο Αντόνιο Γκουτέρες που καθόταν ακριβώς πίσω από τον Ερντογάν την ώρα που αυτός βρισκόταν στο βήμα, άκουσε τον Τούρκο Πρόεδρο ουσιαστικά να ακυρώνει τα όσα ο ίδιος ως ΓΓ ΟΗΕ προσπαθεί για το Κυπριακό. Η απαίτηση Ερντογάν για αναγνώριση του ψευδοκράτος έρχεται να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τον ΓΓ ΟΗΕ ενόψει και των επαφών που θα έχει τις επόμενες ημέρες για το Κυπριακό.

Η δήλωση Ερντογάν ουσιαστικά κόβει τη φόρα του ΓΓ για να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της σύγκλησης μιας νέας άτυπης πολυμερούς συνάντησης μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως ήταν και η πρόθεση του Αντόνιο Γκουτέρες η οποία εκφράστηκε και στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο.

Θα έχει σημασία ποια μηνύματα θα στείλει ο ίδιος ο Γκουτέρες όταν θα συναντήσει την Πέμπτη τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και το Σάββατο τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Προειδοποίησε και την Ευρώπη

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και μήνυμα προς την Ευρώπη σε σχέση με την προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ασφάλειας και άμυνας. Διαμήνυσε πως «μια Ευρώπη που αποκλείει την Τουρκία από την αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί με κανένα τρόπο να είναι πιο ισχυρή και πιο ασφαλής».