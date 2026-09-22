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Στον πάγο μπαίνει η επένδυση-μαμούθ για τη δημιουργία νέου εργοστασίου αυτοκινήτων στην Τουρκία, καθώς η εταιρεία στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την ανάπτυξη των επόμενων παραγωγικών της μονάδων.

Το καλοκαίρι του 2024 η Τουρκία πανηγύριζε μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές συμφωνίες που είχε εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, του υπουργού Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κακίρ και του προέδρου της BYD Wang Chuanfu, έπεφταν οι υπογραφές για τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου παραγωγής αυτοκινήτων στη Μανίσα της δυτικής Τουρκίας.

Οι ανακοινώσεις ήταν τότε ιδιαίτερα βαρύγδουπες. Η επένδυση υπολογιζόταν στο 1 δισ. δολάρια, το νέο εργοστάσιο θα διέθετε ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 150.000 αυτοκινήτων, ενώ το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας και ενός κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στην ίδια περιοχή.

Δύο χρόνια αργότερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά, καθώς το φιλόδοξο σχέδιο της BYD για τη Μανίσα βρίσκεται πλέον στον «πάγο», με την επένδυση να έχει τεθεί σε αναστολή και να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή χρονοδιάγραμμα για την έναρξη παραγωγής στην Τουρκία.

Πλέον, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στρέφεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την επόμενη φάση της παραγωγικής της επέκτασης, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία της με αυτοκίνητα «Made in Europe», ενόψει των νέων ευρωπαϊκών κανόνων, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τη σημασία της παραγωγής και της τοπικής προστιθέμενης αξίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Alfredo Altavilla, σύμβουλο των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της εταιρείας, η BYD εκτιμά ότι θα χρειαστεί συνολικά τρία εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων και μία ακόμη μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών, προκειμένου να υποστηρίξει τους στόχους της στην Γηραιά Ήπειρο.

Η πρώτη μονάδα αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται στην Ουγγαρία, όπου το εργοστάσιο της BYD στο Szeged βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση, με τη μαζική παραγωγή να αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο και την ετήσια παραγωγική του δυναμικότητα να μπορεί να φτάσει έως τις 200.000 μονάδες.

Κανονικά, η μονάδα της Ουγγαρίας θα ακολουθούνταν από εκείνη της Μανίσα, η οποία βάσει του αρχικού σχεδιασμού θα ξεκινούσε την παραγωγή της στα τέλη του 2026. Όμως, με τα νέα δεδομένα, η BYD βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις με τις κυβερνήσεις της Ισπανίας, όπου είχαν υπάρξει επαφές με την Καταλονία και είχε ακουστεί ακόμη και η Tarragona ως πιθανή επιλογή, της Γαλλίας και της Ιταλίας, εξετάζοντας πιθανές τοποθεσίες για τις μονάδες που θα συμπληρώσουν εκείνη της Ουγγαρίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η BYD δεν φαίνεται να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην κατασκευή νέων εργοστασίων από το μηδέν. Αντιθέτως, εξετάζει και υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις που σήμερα δεν αξιοποιούνται στο σύνολο των δυνατοτήτων τους, κάτι που θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής παραγωγικής της βάσης.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σχετικά σύντομα, καθώς σύμφωνα με τον Altavilla η BYD σκοπεύει να αποφασίσει πριν από το τέλος του 2026 πού θα δημιουργηθεί το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων της στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα εξεταστεί αν θα ακολουθήσει πρώτα η τρίτη μονάδα συναρμολόγησης αυτοκινήτων ή το εργοστάσιο μπαταριών.

carandmotor.gr