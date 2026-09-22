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Συνολικά 15 μάρτυρες έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, για την υπόθεση βιασμού με κατηγορούμενο τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, κατά τη σημερινή δικάσιμο ολοκληρώθηκε η αντεξέταση βασικού μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση. Φέρεται κατά τον επίδικο χρόνο να σχετιζόταν με το περιβάλλον της παραπονούμενης. Στη συνέχεια, κλήθηκαν και κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας, ακόμη δύο πρόσωπα.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί στις 29 Σεπτεμβρίου και στις 6 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να κληθούν και να καταθέσουν νέοι μάρτυρες κατηγορίας, στο πλαίσιο της συνέχισης παρουσίασης της υπόθεσης από την Κατηγορούσα Αρχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν καταθέσει ενόρκως ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου συνολικά 15 πρόσωπα.

Οι πέντε κατηγορίες που βαραίνουν τον κ. Φαίδωνος και για τις οποίες απάντησε μη παραδοχή, αφορούν στα αδικήματα του βιασμού, της άσεμνης επίθεσης (δύο κατηγορίες), της περιαγωγής σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και της επίθεσης που προκαλεί πραγματική σωματική βλάβη. Τα αδικήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπος ο εν αργία δήμαρχος κρίνονται ως πολύ σοβαρά. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες σε περίπτωση καταδίκης επισύρουν ποινή φυλάκισης δια βίου. Τα αδικήματα αυτά φέρονται να διαπράχθηκαν το 2014. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.