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Παραδοχή στην κατηγορία που αντιμετωπίζει, απάντησε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ο 37χρονος Βρετανός που κατηγορείται για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιου του, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων, από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ζήτησε χρόνο προκειμένου να προετοιμαστεί για τα γεγονότα και τον μετριασμό της ποινής.

Στο αίτημα της υπεράσπισης δεν έφερε ένσταση η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Χρύσω Περγαντή.

Το Δικαστήριο, κατόπιν τούτου, όρισε την υπόθεση για τις 5 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί, ενώ διέταξε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει ελεύθερος με τους ίδιους όρους.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δικάσιμο, στις 27 Αυγούστου, ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου είχε ζητήσει την αναστολή της ποινικής δίωξης του πελάτη του για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όπως είχε αναφέρει τότε η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, το αίτημα είχε απορριφθεί, με τον Γενικό Εισαγγελέα να αναγνωρίζει την τραγικότητα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν αναιρεί το γεγονός του θανάτου του τρίχρονου παιδιού.

Ο 37χρονος είχε μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την προσωρινή αναστολή των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του και να διεκπεραιώσει διαδικαστικά ζητήματα υπό την ιδιότητά του ως κηδεμόνα.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε αποφασίσει την προσωρινή άρση των περιοριστικών όρων από τις 7 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ οι αρχικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και εβδομαδιαία παρουσία στον Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.

ΚΥΠΕ