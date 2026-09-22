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Έναν σπάνιο επισκέπτη κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός στη μονάδα σίτισης γυπών του Τμήματος Δασών στον Άγιο Ιωάννη Πάφου.

Πρόκειται για Αιγυπτιακό Γύπα (Neophron percnopterus), γνωστό και ως Ασπροπάρη, η παρουσία του οποίου χαρακτηρίζεται από το Τμήμα Δασών ως ιδιαίτερα εντυπωσιακή και ελπιδοφόρα.

Η καταγραφή έγινε στη μονάδα σίτισης γυπών, όπου το πτηνό απαθανατίστηκε κατά την παρουσία του στην περιοχή. Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, ο Ασπροπάρης είναι ο μικρότερος και ο πιο απειλούμενος προς εξαφάνηση, γύπας της Ευρώπης. «Πρόκειται για ένα μεταναστευτικό είδος που ταξιδεύει κάθε χρόνο από την Ευρώπη προς την Αφρική», αναφέρει το Τμήμα σε βίντεο προσθέτοντας ότι ο Ασπροπάρης, χρησιμοποιεί την Κύπρο ως σταθμό για «ανεφοδιασμό», στο μεγάλο του ταξίδι.

Δείτε το βίντεο: