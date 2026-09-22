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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα το πρωί έξω από σχολείο στη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, προκαλώντας τον άμεσο συναγερμό των Αρχών και την σύλληψη ενός 15χρονου.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 μαθητές, οι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
Μονάδες της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών έσπευσαν στο σημείο, στην περιοχή Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα, ακριβώς έξω από το επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο «Niyazi Üzmez».
Συνελήφθη 15χρονος ως ύποπτος
Ο ένοπλος διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση και η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Λίγο αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν την σύλληψη ενός 15χρονου ως ύποπτου δράστη, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως H.O.
Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον ανήλικο, πέρα από την ηλικία του και τα αρχικά του ονόματός του.
Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμα συγκεχυμένες.