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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα το πρωί έξω από σχολείο στη Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, προκαλώντας τον άμεσο συναγερμό των Αρχών και την σύλληψη ενός 15χρονου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, από την ένοπλη επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 11 μαθητές, οι δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da yaşanan olaya ilişkin olay yerinden gelen ilk görüntüler. https://t.co/yHimLPebZH pic.twitter.com/Ahkifts7Ts September 22, 2026

Μονάδες της αστυνομίας και των πρώτων βοηθειών έσπευσαν στο σημείο, στην περιοχή Τουργκουτλού της επαρχίας Μανίσα, ακριβώς έξω από το επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο «Niyazi Üzmez».

Manisa Turgutlu’da düzenlenen silahlı saldırıya dair gelen ilk bilgiler:



Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş açtı.



İddialara göre olayda yaralanan öğrencilerin olduğu bildiriliyor.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. pic.twitter.com/7mze5avrLT September 22, 2026

Συνελήφθη 15χρονος ως ύποπτος

Ο ένοπλος διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση και η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Λίγο αργότερα, οι αρχές ανακοίνωσαν την σύλληψη ενός 15χρονου ως ύποπτου δράστη, τα αρχικά του οποίου αναφέρονται ως H.O.

Manisa Turgutlu'da bir Lise de yaşanan olaya ilişkin ilk görüntüler… https://t.co/j45ZTbSbDC pic.twitter.com/1kequ31LJE September 22, 2026

Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα. Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για τον ανήλικο, πέρα από την ηλικία του και τα αρχικά του ονόματός του.

Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμα συγκεχυμένες.

iefimerida.gr