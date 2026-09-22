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Αδασμολόγητα προϊόντα κατέσχεσε χθες το Τμήμα Τελωνείων σε οδοφράγματα.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στις 21/9/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, στο πλαίσιο των συνήθων ελέγχων που διενεργούν για την εφαρμογή του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής που οδηγούσε Τουρκοκύπριος και μετέφερε Ισραηλινό επιβάτη προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αποσκευή του επιβάτη εντοπίστηκαν συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικής ποσότητας 7 κιλών και 400 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή ποσού ύψους €2,600 ευρώ συνολικά.

Επίσης στις 21/9/2026, στο σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε Ελληνοκύπριος.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αποσκευή του επιβάτη εντοπίστηκαν συσκευασίες καπνού για ναργιλέ με προέλευση το Νεπάλ συνολικής ποσότητας 2 κιλών και 400 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν και θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής. Κατασχέθηκε επίσης και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς των λαθραίων καπνικών. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθηκε αρχικά για τα αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων, με την καταβολή ποσού ύψους €850 ευρώ πλέον ποσού €150 για την απόδοση του οχήματος.

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