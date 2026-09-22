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Του Gaurav Sharma

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στο Βόρειο Ημισφαίριο, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ανησυχητικά χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου και μεγάλη άνοδο των τιμών, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.

Σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έχει ουσιαστικά αποσυρθεί από την αγορά, μετά τις διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν στις ροές μέσω του Ορμούζ στα τέλη Φεβρουαρίου και τις ζημιές που υπέστη στη συνέχεια η ενεργειακή υποδομή του Κατάρ. Η περιορισμένη αντίδραση της Ευρώπης στην εξέλιξη αυτή προκαλεί πλέον έντονη ανησυχία.

Στο Gastech, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή events του ενεργειακού κλάδου, που ολοκληρώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στην Μπανγκόκ, αναλυτές της αγοράς, μεταξύ των οποίων η Wood Mackenzie και η Rystad Energy, επισήμαναν ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, στο 65%-69% της συνολικής χωρητικότητας.

Η Rystad Energy εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες είναι κατά περίπου 67% γεμάτες, ενώ ο μέσος όρος της τελευταίας πενταετίας αυτή την εποχή διαμορφώνεται κοντά στο 84%. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη δίνει μάχη με τον χρόνο, με τη Γερμανία να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη, καθώς τα αποθέματά της βρίσκονται περίπου στο 55%. Η Wood Mackenzie σημείωσε επίσης ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα γι’ αυτή την εποχή του έτους από το 2009.

Η γενικότερη εκτίμηση στην αγορά είναι ότι, καθώς η Ευρώπη και η Ασία ανταγωνίζονται για έναν ολοένα μικρότερο αριθμό διαθέσιμων φορτίων LNG και τα ευρωπαϊκά αποθέματα παραμένουν χαμηλά, οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες μπαίνουν στον χειμώνα του 2026-27 με τα αποθέματα σε μία από τις πιο αδύναμες θέσεις των τελευταίων περίπου δύο δεκαετιών γι’ αυτήν τη φάση του κύκλου.

Ο David Lewis, αναλυτής της Wood Mackenzie για το φυσικό αέριο και το LNG στην Ευρώπη, δήλωσε: “Ο συνδυασμός των διαταραχών στις προμήθειες μέσω του Ορμούζ και των αποθεμάτων που βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο αφήνει στην Ευρώπη ελάχιστα περιθώρια λάθους αυτόν τον χειμώνα. Οι αποθήκες λειτουργούν συνήθως ως μαξιλάρι για την αγορά, όμως, με τα αποθέματα στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών για αυτή την εποχή και τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης να μην αναμένεται να εξομαλυνθούν πριν από το 2028, το κόστος ενός ψυχρού χειμώνα ή μιας νέας διαταραχής στον εφοδιασμό θα μετακυλιστεί άμεσα στις τιμές”.

Πιθανές διακοπές στη βιομηχανία, δύσκολοι στόχοι και άνοδος των τιμών

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται συνήθως κατά μέσο όρο στο 84%-85% της χωρητικότητας αυτή την εποχή του έτους. Ο αναθεωρημένος στόχος για τον χειμώνα του 2026-27 είναι περίπου στο 80%.

Μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, ιδιαίτερα εκτεθειμένο θα μπορούσε να είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ιδρυτής του πετροχημικού ομίλου Ineos, δήλωσε στο BBC ότι τα χαμηλά επίπεδα των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρώπη αποτελούν κίνδυνο για το Ηνωμένο Βασίλειο τους επόμενους μήνες και ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στη χώρα. “Αν έχουμε μια περίοδο με έντονο ψύχος, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεμείνουμε από φυσικό αέριο και να αναγκαστούμε να διακόψουμε τη λειτουργία της βιομηχανίας. Οι αποθήκες μας δεν είναι γεμάτες”, είπε.

Ένα ακόμη πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι διαθέτει περιορισμένη δυναμικότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο LNG και στις εισαγωγές από την Ευρώπη. Η πολιτική αυτή έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής μετά την απόφαση της κυβέρνησης των Εργατικών, το 2024, να αναστείλει την έκδοση νέων αδειών για έρευνες στη Βόρεια Θάλασσα για περιβαλλοντικούς λόγους. Η περιοχή βρίσκεται πλέον σε ώριμη φάση παραγωγής, ενώ από τη γειτονική Νορβηγία το φυσικό αέριο συνεχίζει να εξάγεται προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η χώρα ενδέχεται επίσης να βρεθεί αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη εξέλιξη στην αγορά LNG, καθώς η επανεμφάνιση των ευκαιριών αρμπιτράζ μεταξύ των δύο λεκανών θα μπορούσε να κατευθύνει τα ευέλικτα φορτία από τον Ατλαντικό προς την Ασία, ακριβώς τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι Ευρωπαίοι εισαγωγείς τα χρειάζονται περισσότερο. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Λονδίνο παραμένει πλήρως προσηλωμένο στη “διασφάλιση του εφοδιασμού” στο πλαίσιο του συνολικού ενεργειακού μείγματος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της γερμανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας SEFE σημείωσε ότι η εταιρεία εργάζεται πυρετωδώς για να “αυξήσει τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου”. Η SEFE αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής αποθηκευτικής δυναμικότητας της Γερμανίας.

Στο συνέδριο Gastech, στελέχη των μεγάλων ενεργειακών εταιρειών Equinor και Shell εκτίμησαν ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου θα μπορούσαν να φτάσουν περίπου στο 75% της χωρητικότητας έως την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ωστόσο, ο στόχος του 80% δύσκολα θα επιτευχθεί.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός εάν ο χειμώνας στην Ευρώπη αποδειχθεί ήπιος, οι τιμές θα κινηθούν ανοδικά, καθώς οι Ευρωπαίοι εισαγωγείς θα πρέπει να ανταγωνιστούν τους Ασιάτες αγοραστές για περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες, σε μια αγορά με ελάχιστη πλεονάζουσα προσφορά.

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία της S&P Global Energy, οι τιμές spot στις ασιατικές αγορές με υψηλή ανάπτυξη διαμορφώνονται φέτος γύρω στα 30 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (mmBtu), έναντι περίπου 10 δολαρίων ανά mmBtu πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Αρκετοί αναλυτές της αγοράς φυσικού αερίου εκτιμούν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για τα διαθέσιμα φορτία LNG θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές στα 40-45 δολάρια ανά mmBtu σε περίπτωση απότομης πτώσης της θερμοκρασίας.

Για τους περισσότερους Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανησυχητική προοπτική.

Forbes