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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων και η προειδοποίηση της Τεχεράνης για τη δημιουργία «απαγορευμένης ζώνης» έξω από τα Στενά του Ορμούζ εντείνουν τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Τα συμβόλαια του Brent ενισχύονται κατά 1,12%, στα 97,36 δολάρια το βαρέλι, το πρωί της Δευτέρας, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate καταγράφει άνοδο 1,14%, στα 92,52 δολάρια το βαρέλι.

Ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, όπου τα συμβόλαια σημειώνουν άλμα 4,4%, στα 75,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η νέα άνοδος ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια, καταστρέφοντας το ένα, ως αντίποινα για επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πολεμικών πλοίων του αμερικανικού Ναυτικού.

Η Τεχεράνη προαναγγέλλει νέα ζώνη περιορισμών

Σε απάντηση, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν Μοχσέν Ρεζάι ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα καθοριστεί νέα ζώνη περιορισμένης πρόσβασης έξω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην κρατική τηλεόραση, η ζώνη θα αρχίζει από τη γραμμή αποκλεισμού του αμερικανικού Ναυτικού και θα εκτείνεται σε τμήματα του Περσικού Κόλπου.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες θα κηρυχθεί μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού Ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου», ανέφερε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στη νέα ζώνη θα εντάσσεται σε κατάλογο κυρώσεων.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε τρία πετρελαιοφόρα. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, ο κ. Ρεζάι δήλωσε ότι οι χάρτες για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίοι συμφωνήθηκαν με το Ομάν, αναμένεται να υπογραφούν τις επόμενες ημέρες.

Ισχυρά εβδομαδιαία κέρδη για το πετρέλαιο

Οι νέες εξελίξεις ακολουθούν την έντονη άνοδο που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου την προηγούμενη εβδομάδα. Το Brent ενισχύθηκε κατά 7,8%, ενώ το WTI κατέγραψε κέρδη σχεδόν 10%, μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν την Παρασκευή ένα αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό, τα οποία απέφυγαν «πολλαπλές απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις».

Η αμερικανική απάντηση ήρθε το Σάββατο, με πλήγματα εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων που, κατά τις αμερικανικές αρχές, συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν στη συνέχεια ότι έθεσαν στο στόχαστρο τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και άλλα τρία πλοία που, όπως υποστήριξαν, συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και βρίσκονταν σε διαφορετικές περιοχές.

Αντικρουόμενοι ισχυρισμοί για επίθεση σε drone

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επίσης ότι επιτέθηκε σε μη επανδρωμένο σκάφος του αμερικανικού Ναυτικού, το οποίο επιχείρησε να «παρεισφρήσει» στα Στενά του Ορμούζ.

Τον ισχυρισμό απέρριψε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, χαρακτηρίζοντάς τον «ψευδή». Όπως δήλωσε, κανένα αμερικανικό σκάφος δεν δέχθηκε επίθεση.

Οι δύο πλευρές συνέχισαν παράλληλα την ανταλλαγή προειδοποιήσεων. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε ότι «η εποχή των αναλογικών αντιποίνων παρήλθε».

«Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των συμφερόντων και της ασφάλειας του Ιράν θα προκαλεί αντίποινα ταχύτερα, εντονότερα και οδυνηρότερα», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της CENTCOM Μπραντ Κούπερ προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν ανοίξει πυρ εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν πλήττοντας τρία ιρανικά πλοία, επιβάλλοντας μεγαλύτερο οικονομικό κόστος στην Τεχεράνη.

Η ανταλλαγή απειλών μεταξύ των ηγεσιών των δύο χωρών συνεχίζεται εδώ και μήνες, συχνά μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια ώρα, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο και έχουν ουσιαστικά ανασταλεί.

Capital.gr