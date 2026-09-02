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Σε υψηλό 43 μηνών εκτινάχθηκε την Τετάρτη η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, καθώς η νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για διαταραχές στις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Η τιμή του TTF στο Άμστερνταμ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύεται κατά 2,49%, στα €74,02 ανά μεγαβατώρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Οι ανατιμήσεις έχουν επιταχυνθεί το τελευταίο διάστημα, με την τιμή του φυσικού αερίου να καταγράφει άνοδο 12% σε μία εβδομάδα και 29% σε έναν μήνα.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η εικόνα των ευρωπαϊκών αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα. Η πληρότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου βρίσκεται στο 65%, κάτω από τον στόχο της ΕΕ για 80%.

Ανοδικά κινείται και η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τις 180 πένες ανά θερμική μονάδα. Συγκεκριμένα, ενισχύεται κατά 2,4%, στις 187,7 πένες, καταγράφοντας αύξηση 4,43 πενών.

ΚΥΠΕ