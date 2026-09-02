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Η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας-Χάλε, στις αρχές Αυγούστου, ανεβάζοντας περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις Βερολίνου και Μόσχας.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε την Τρίτη ότι οι έρευνες των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο έφερε χαρακτηριστικά και εξαρτήματα συμβατά με ρωσική τεχνολογία. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η συσκευή ήταν φορτωμένη με εκρηκτικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Αυγούστου, όταν εργαζόμενος εντόπισε το drone σε χώρο διακίνησης φορτίου κοντά σε διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος της Antonov Airlines.

Η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε προσωρινά, ενώ ειδικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να εξουδετερώσουν τα εκρηκτικά με τη χρήση ρομπότ.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ένα δεύτερο drone καταστράφηκε αφού συγκρούστηκε με αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου.

Ο Ντόμπριντ, ο οποίος αρχικά είχε αποφύγει να κατονομάσει τη Ρωσία, δήλωσε πλέον ότι οι έρευνες, το μοτίβο της ενέργειας και τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών καταδεικνύουν ρωσική ευθύνη.

Όπως ανέφερε, η συσκευή παρουσίαζε «υψηλό επίπεδο τεχνικής τεχνογνωσίας», ενώ η εκτέλεση της επιχείρησης φέρεται να είχε ανατεθεί σε άτομα χαμηλότερου επιπέδου, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών φορέων.

Η γερμανική κυβέρνηση, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιήσει το σύνολο των στοιχείων που επικαλείται ούτε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν άμεσα τη ρωσική κυβέρνηση με την απόπειρα.

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει την υπόθεση μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Μόσχας να ασκήσει πίεση και να αποσταθεροποιήσει ευρωπαϊκές χώρες μέσω ενεργειών που παραμένουν κάτω από το όριο μιας ανοιχτής στρατιωτικής σύγκρουσης.

Μετά τα συμπεράσματα των γερμανικών υπηρεσιών, το Βερολίνο ανακοίνωσε σειρά μέτρων.

Η Γερμανία πρόκειται να κλείσει από τις 18 Σεπτεμβρίου το ρωσικό προξενείο στη Βόννη, ενώ προωθείται επίσης το κλείσιμο του Russian House στο Βερολίνο, χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση θα εισηγηθεί την επιβολή νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων σε Ρώσους που θεωρεί ότι συνδέονται με τέτοιες ενέργειες, ενώ εξετάζει και αυστηρότερους ελέγχους εισόδου για Ρώσους πολίτες.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρέσβη στο Βερολίνο για εξηγήσεις.

Η Ρωσία απορρίπτει τις γερμανικές κατηγορίες. Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «παράλογους», προειδοποιώντας ότι η γερμανική στάση θα έχει συνέπειες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε, από την πλευρά του, την κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ότι επιχειρεί να παρουσιάσει τη Ρωσία ως υπεύθυνη προκειμένου να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας.

Ο Πούτιν άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι ενδέχεται να είχαν τοποθετηθεί στοιχεία με στόχο να ενοχοποιηθεί η Ρωσία για το περιστατικό.

Οι γερμανικές καταγγελίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με χώρες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Τσεχία, να εκφράζουν τη στήριξή τους στο Βερολίνο.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι θα συζητήσει την υπόθεση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξετάζουν συντονισμένη αντίδραση.

Η υπόθεση της Λειψίας εντάσσεται στη γενικότερη ευρωπαϊκή ανησυχία για τις λεγόμενες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία, δολιοφθορές, εμπρησμοί και επιχειρήσεις παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με καταγραφή του Associated Press, έχουν καταγραφεί περίπου 200 περιστατικά δολιοφθοράς και άλλων κακόβουλων ενεργειών στην Ευρώπη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022.

Η Ουκρανία χαιρέτισε τα μέτρα του Βερολίνου, με τον Ουκρανό πρέσβη στη Γερμανία Ολέξιι Μακέιεβ να εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στάση της γερμανικής κυβέρνησης.

Η Γερμανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Κιέβου στην Ευρώπη και έχει δεσμευτεί για ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουκρανία στον τομέα της αεράμυνας και της παραγωγής drones.

Η υπόθεση της Λειψίας έρχεται, συνεπώς, σε μια περίοδο κατά την οποία το Βερολίνο και οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες ανησυχίες για ρωσικές επιχειρήσεις που, όπως υποστηρίζουν, αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

protothema.gr