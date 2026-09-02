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Την πρώτη κβαντικά ασφαλή δορυφορική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου ολοκλήρωσαν η Sparkle και η Hellas Sat, ανοίγοντας τον δρόμο για την εμπορική αξιοποίηση προηγμένων υπηρεσιών προστασίας δεδομένων σε απομακρυσμένες και κρίσιμες περιοχές.

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι πραγματοποίησαν με επιτυχία την πρώτη ασφαλή μετάδοση δεδομένων μέσω δορυφόρου μεταξύ των δύο χωρών, θωρακίζοντας τη σύνδεση απέναντι σε μελλοντικές απειλές που συνδέονται με την ανάπτυξη της κβαντικής υπολογιστικής.

Η Sparkle αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιών της Ιταλίας με διεθνή παρουσία, ενώ η Hellas Sat διαθέτει τρεις γεωστατικούς δορυφόρους και δύο επίγειους δορυφορικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η διαδρομή των 72.000 χιλιομέτρων

Η νέα δοκιμή ακολούθησε την επιτυχή εφαρμογή ασφαλούς σύνδεσης IPsec μεταξύ δύο κέντρων δεδομένων στην Ελλάδα.

Η Sparkle και η Hellas Sat επέκτειναν την προστασία σε ενεργή δορυφορική σύνδεση ανάμεσα στο κέντρο δεδομένων της Sparkle στη Μεταμόρφωση Αττικής και τις υποδομές της Hellas Sat στην Κύπρο.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή αυτού του τύπου κβαντικής προστασίας σε δορυφορική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Η συνολική διαδρομή των δεδομένων φθάνει περίπου τα 72.000 χιλιόμετρα, περιλαμβάνοντας την ανοδική ζεύξη από την Κύπρο προς τον δορυφόρο και την καθοδική ζεύξη προς την Ελλάδα.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία QSI

Η τεχνολογία Quantum Safe Interconnect (QSI) της Sparkle σχεδιάστηκε για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων από μελλοντικές επιθέσεις που θα αξιοποιούν την αυξημένη υπολογιστική ισχύ κβαντικών συστημάτων.

Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει είναι η μέθοδος «αποθήκευση τώρα, αποκρυπτογράφηση αργότερα», κατά την οποία κακόβουλοι χρήστες υποκλέπτουν σήμερα κρυπτογραφημένα δεδομένα, με στόχο να τα αποκρυπτογραφήσουν στο μέλλον χρησιμοποιώντας ισχυρότερους υπολογιστές.

Η προστασία επιτυγχάνεται μέσω της ασφαλούς αποστολής και της αυτόματης εναλλαγής κλειδιών κρυπτογράφησης. Επειδή η λύση QSI βασίζεται σε λογισμικό, μπορεί να ενσωματωθεί στα υφιστάμενα δίκτυα και συστήματα ασφαλείας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αναβαθμίζουν σταδιακά την προστασία των επικοινωνιών τους σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Οι προοπτικές εμπορικής αξιοποίησης

«Η επέκταση του QSI στις δορυφορικές επικοινωνίες μαζί με την Hellas Sat αποδεικνύει στην πράξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί παντού: σε επίγεια δίκτυα, σε δορυφόρους και σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Έτσι, ανοίγουμε νέες προοπτικές για την προστασία των επικοινωνιών σε οργανισμούς και εταιρείες που χρειάζονται απόλυτα ασφαλή και ανθεκτική συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένες περιοχές», δήλωσε η Antonella Sanguineti, επικεφαλής λύσεων δικτύωσης, cloud, ασφάλειας και ταυτότητας της Sparkle.

Ο διευθυντής επίγειων επιχειρήσεων της Hellas Sat, Κωνσταντίνος Κασσιανίδης, χαρακτήρισε το επίτευγμα σταθμό στη συνεργασία των δύο εταιρειών.

«Αυτό το νέο επίτευγμα αποτελεί σταθμό στη συνεργασία μας με τη Sparkle. Συνδυάζοντας τις δορυφορικές μας υποδομές με τη λύση QSI της Sparkle, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την εμπορική διάθεση κβαντικά ασφαλών δορυφορικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε δύσβατα, απομακρυσμένα και κρίσιμης σημασίας σημεία», ανέφερε.

Η επιτυχής δοκιμή δημιουργεί προοπτικές για την εμπορική διάθεση κβαντικά ασφαλών δορυφορικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα για οργανισμούς και επιχειρήσεις που λειτουργούν σε περιοχές όπου η επίγεια συνδεσιμότητα είναι περιορισμένη ή ευάλωτη.

Η εξέλιξη βασίζεται σε προηγούμενες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα στις αρχές του 2026 και ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου ανάπτυξης τεχνολογιών τηλεπικοινωνιακής ασφάλειας επόμενης γενιάς.