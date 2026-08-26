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Το SafeIsland CY, μια νέα δωρεάν εφαρμογή για iOS και Android, είναι πλέον διαθέσιμη στο κοινό στο πλαίσιο μιας αρχικής πιλοτικής φάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες στην Κύπρο να αναφέρουν ενδείξεις πυρκαγιάς, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κοντινά περιστατικά και να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες πυρασφάλειας μέσω ενός διαδραστικού χάρτη.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την εταιρεία Brickworks Games στο πλαίσιο της TechIsland Wildfire Initiative, της πρωτοβουλίας που δημιούργησε ο TechIsland®, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025, με στόχο τη στήριξη των πληγεισών κοινοτήτων και την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της άμεσης ανταπόκρισης απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιών.

Το SafeIsland CY δημιουργήθηκε ως ένα πρακτικό εργαλείο δημόσιας ασφάλειας και ενημέρωσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλλουν στην ταχύτερη ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα κρίσιμα λεπτά μιας πιθανής πυρκαγιάς. Η εφαρμογή απευθύνεται σε πολίτες και ιδιαίτερα και όσους βρίσκονται σε αγροτικές, ορεινές ή άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου.

Το SafeIsland CY λανσάρεται σε συνεργασία με τον Kitas Weather, που θα αναλάβει τη διαχείριση της πλατφόρμας κατά την πιλοτική φάση, για παροχή έγκαιρων ενημερώσεων, αλλά και αξιολόγηση και επαλήθευση των πληροφοριών που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής.

Η αρχική αυτή πιλοτική περίοδος θα επιτρέψει στην Brickworks Games και τον Kitas Weather να αξιολογήσουν τη λειτουργία της πλατφόρμας σε πραγματικές συνθήκες, να συγκεντρώσουν σχόλια από τους χρήστες και τους αρμόδιους φορείς και να εντοπίσουν τρόπους περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργιών, του περιεχομένου και των διαδικασιών διαχείρισής της.

Κατά τα πρώτα λεπτά μιας πυρκαγιάς, οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι συχνά αποσπασματικές. Άτομα που βρίσκονται στην περιοχή ενδέχεται να αντιληφθούν καπνό, κλειστούς δρόμους ή αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου προτού οι πληροφορίες αυτές γίνουν ευρύτερα γνωστές. Το SafeIsland CY συμβάλλει στην κάλυψη αυτού του κενού, διευκολύνοντας την κοινοποίηση, την επαλήθευση και την πρόσβαση σε τοπικές παρατηρήσεις.

Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν πυρκαγιές τοποθετώντας σχετική ένδειξη στον χάρτη, να προσθέτουν φωτογραφία ή σύντομη περιγραφή από το σημείο, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για κοντινές αναφορές της κοινότητας και να βλέπουν ενεργές αναφορές σε ζωντανό χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να παραμένουν καλύτερα ενημερωμένοι είτε βρίσκονται στο σπίτι, στον δρόμο, σε αγροτικές περιοχές ή κοντά σε ορεινές περιοχές.

Η εφαρμογή δεν αντικαθιστά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες θα πρέπει πάντοτε να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές μέσω των επίσημων καναλιών έκτακτης ανάγκης. Το SafeIsland CY έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την έγκαιρη ενημέρωση, να βελτιώνει την πρόσβαση σε χρήσιμες τοπικές πληροφορίες και να βοηθά τις κοινότητες να μοιράζονται παρατηρήσεις ταχύτερα και με υπευθυνότητα.

Το SafeIsland CY έχει επίσης σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας. Η εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί παρακολούθηση τοποθεσίας. Η τοποθεσία χρησιμοποιείται μόνο όταν ο χρήστης υποβάλλει μια αναφορά, ενώ ο ίδιος αποφασίζει ποιες πληροφορίες επιθυμεί να κοινοποιήσει. Οι αναφορές επικεντρώνονται στο περιστατικό και όχι στο άτομο που το αναφέρει.

Το SafeIsland CY είναι διαθέσιμο δωρεάν σε iOS και Android.

Κατεβάστε το SafeIsland CY:

App Store: https://apps.apple.com/cy/app/safeisland-cy/id6762454857

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cy.island.safe

Οι πολίτες ενθαρρύνονται να κατεβάσουν την εφαρμογή, να ενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις και να εξοικειωθούν με τις βασικές της λειτουργίες, συμβάλλοντας ώστε οι κοινότητές τους να έχουν ταχύτερη και πιο υπεύθυνη πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η εφαρμογή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης της TechIsland Wildfire Initiative, η οποία διοργανώθηκε από τον TechIsland® στις 23 Ιουλίου 2026, στο The Warehouse by IT Quarter στη Λεμεσό.

Ο Georgy Beloglazov, CEO της Brickworks Games, δήλωσε σχετικά:

«Το SafeIsland CY δημιουργήθηκε με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αξιοποιήσει την τεχνολογία με πρακτικό τρόπο, ώστε οι πολίτες και οι κοινότητες να μπορούν να μοιράζονται έγκαιρες και χρήσιμες πληροφορίες όταν υπάρχει πιθανός κίνδυνος πυρκαγιάς. Τα πρώτα λεπτά είναι συχνά κρίσιμα και η πρόσβαση σε τοπικές πληροφορίες μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση και στην ταχύτερη κινητοποίηση. Η πιλοτική φάση θα μας επιτρέψει να παρακολουθήσουμε πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες, να ακούσουμε τους χρήστες και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την πλατφόρμα. Είμαστε περήφανοι που η ομάδα της Brickworks Games συνέβαλε σε μια πρωτοβουλία που στηρίζει άμεσα την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Κύπρου».

Ο Eric Kitas, ιδρυτής του Kitas Weather, ανέφερε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τον TechIsland και την Brickworks Games για το SafeIsland CY. Η έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια περιόδων αυξημένου κινδύνου πυρκαγιών. Μέσα από τον ρόλο μας στη διαχείριση της πλατφόρμας, στόχος μας είναι να συμβάλουμε ώστε η εφαρμογή να παρέχει χρήσιμες και υπεύθυνες πληροφορίες στις κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο».

Η Tanya Romanyukha, Γενική Διευθύντρια του TechIsland, πρόσθεσε:

«Το TechIsland Wildfire Initiative δημιουργήθηκε με βάση την πεποίθηση ότι η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές και ουσιαστικές λύσεις για την Κύπρο. Το SafeIsland CY αποτελεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία, η συμμετοχή των πολιτών και η τοπική τεχνογνωσία μπορούν να συνδυαστούν, υποστηρίζοντας την ενημέρωση, την πρόληψη και την ετοιμότητα. Ευχαριστούμε την Brickworks Games για την ανάπτυξη της πλατφόρμας και το Kitas Weather για τον ενεργό ρόλο που αναλαμβάνει στη διαχείρισή της κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής πιλοτικής φάσης. Ενθαρρύνουμε τους πολίτες σε ολόκληρη την Κύπρο να κατεβάσουν την εφαρμογή, να τη χρησιμοποιούν υπεύθυνα και να μοιραστούν μαζί μας τα σχόλιά τους, ώστε να συνεχίσουμε να την ενισχύουμε ως ένα επιπλέον εργαλείο ενημέρωσης των κοινοτήτων».