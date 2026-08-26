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Με παραγωγική δυνατότητα 260 MW, ο ολοκληρωμένος σταθμός της PEC είναι ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος για άμεση μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Τις τελευταίες μέρες έχει επανέλθει στο προσκήνιο η συζήτηση για το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού. Παρά το ότι όλοι οι φορείς συμφωνούν για την ανάγκη άμεσης μείωσης του κόστους προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών, οι λύσεις που προτάσσονται είναι μεσοπρόθεσμες, μακροχρόνιες ή με μικρή επιρροή στη μείωση της τιμής του ρεύματος.

Η PEC, ο πρώτος ιδιωτικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στην Κύπρο, έχει ολοκληρωθεί και είναι έτοιμος να συμβάλλει ουσιαστικά και άμεσα στην επάρκεια ηλεκτρισμού, στη δημιουργία πραγματικού ανταγωνισμού και στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους Κύπριους καταναλωτές κατά 30%.

Το έργο αποτελεί μια μεγάλη ιδιωτική και κυπριακή επένδυση στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, συνολικής αξίας €210 εκατομμυρίων. Η λειτουργία της PEC συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τον τουρισμό, τις κρίσιμες υποδομές και συνολικά την οικονομία της χώρας. Με τη δυνατότητα να καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των αναγκών ηλεκτροπαραγωγής, η μονάδα ουσιαστικά λύνει το θέμα της επάρκειας και μειώνει την τιμή του ηλεκτρισμού στη χώρα.

Ο σταθμός είχε αρχικά σχεδιαστεί για να λειτουργεί με φυσικό αέριο, αλλά οι μεγάλες καθυστερήσεις στην έλευσή του οδήγησαν τον όμιλο Cyfield να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μετατροπές, ώστε η μονάδα να μπορεί, σε πρώτη φάση και άμεσα, να λειτουργήσει με ντίζελ, προσθέτοντας στο ηλεκτρικό σύστημα παραγωγική δυνατότητα περίπου 260 MW.

Καθώς οι εργασίες και οι προετοιμασίες για τη λειτουργία του σταθμού ολοκληρώθηκαν, η έναρξη λειτουργίας του επηρεάζεται από εκκρεμότητα που αφορά στη λειτουργία του αντλιοστασίου της μονάδας και τη σύνδεση στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, η ΑΗΚ αρνείται να δώσει την αναγκαία συγκατάθεσή της για την αδειοδότηση του αντλιοστασίου, επικαλούμενη μίσθωση του τεμαχίου στο οποίο αυτό βρίσκεται. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο τεμάχιο δεν αξιοποιείται από την ΑΗΚ, ενώ η PEC προχώρησε στην ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών κατόπιν υποδείξεων του Υπουργείου Άμυνας και έναντι αντισταθμιστικών έργων, ύψους €2 εκατομμυρίων, τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί.

Η αδικαιολόγητη στάση της ΑΗΚ καθυστερεί την ένταξη σημαντικής νέας παραγωγικής ισχύος στο σύστημα και λειτουργεί αντικειμενικά προς όφελος της διατήρησης της δεσπόζουσας θέσης της και διατήρησης του υψηλού κόστους ηλεκτρισμού στη χώρα. Παράλληλα, περιορίζει την ανάπτυξη ουσιαστικού ανταγωνισμού και αναβάλλει τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία της PEC.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται δικαίως στην ενεργειακή επάρκεια, τις διακοπές ρεύματος και το υψηλό κόστος ηλεκτρισμού, οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται μέσα από συγκεκριμένα έργα και πραγματικές επενδύσεις. Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να διατηρεί διαθέσιμη παραγωγική ισχύ εκτός συστήματος, όταν πολίτες και επιχειρήσεις επωμίζονται τις συνέπειες των χρόνιων αδυναμιών του ενεργειακού τομέα.