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Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρεί κάτω από τα 86 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, καταγράφοντας απώλειες άνω του 3% για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις πληροφορίες για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν με στόχο τη δημιουργία κοινού θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και τις προοπτικές αύξησης των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Συγκεκριμένα, το Μπρεντ υποχωρεί κατά 3,1%, στα 85,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει πτώση 3,05%, στα 79,84 δολάρια.

Οι πιέσεις στις τιμές είναι έντονες από την αρχή της εβδομάδας, με το Μπρεντ να έχει υποχωρήσει περισσότερο από 6% και το WTI περίπου 5,3%.