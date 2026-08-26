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Σημαντικό πλήγμα στην επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι προκάλεσαν οι αναταράξεις στις αερομεταφορές εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, με τον αριθμό των επιβατών να καταγράφει πτώση 31% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 13 εκατομμύρια επιβάτες, με τη συνολική κίνηση στο πρώτο εξάμηνο να διαμορφώνεται στα 31,5 εκατομμύρια. Η επίδοση είναι αισθητά χαμηλότερη από το επίπεδο-ρεκόρ του 2025, παρά την αύξηση που καταγράφηκε στην κίνηση τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Παρά τη μεγάλη υποχώρηση, η διοίκηση του αεροδρομίου εμφανίζεται αισιόδοξη για το δεύτερο εξάμηνο, περίοδο κατά την οποία παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένη ταξιδιωτική δραστηριότητα. Οι εκτιμήσεις για ανάκαμψη βασίζονται στην αποκατάσταση των αεροπορικών δικτύων, στην αύξηση των διεθνών επιβατών με ανταπόκριση, στη βελτίωση των ταξιδιωτικών συνθηκών και στις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο Ντουμπάι.

Η σύγκρουση στην περιοχή έχει προκαλέσει επανειλημμένες διαταραχές στις αερομεταφορές και αλλαγές στις διαδρομές πτήσεων σε διεθνές επίπεδο. Οι επιπτώσεις ήταν τέτοιες ώστε το αεροδρόμιο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι μεταθέτει κατά έναν χρόνο τον στόχο εξυπηρέτησης 100 εκατομμυρίων επιβατών.

Παράλληλα, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες της περιοχής, μεταξύ των οποίων οι Emirates, Qatar Airways και Etihad Airways, έχουν περιορίσει πτήσεις και αναπροσαρμόσει τα διεθνή δίκτυά τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες ζήτησης.

Αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν επίσης αναστείλει πτήσεις προς προορισμούς στην περιοχή, περιλαμβανομένων του Μπαχρέιν και του Ισραήλ, ενώ αποφεύγουν τον εναέριο χώρο χωρών του Κόλπου εξαιτίας των συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια.

Παρά τις αναταράξεις, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι εξακολουθεί να εξυπηρετείται από περίπου 50 διεθνείς αεροπορικές εταιρείες.