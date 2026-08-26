Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανέφερε ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κύριος Αναστασιάδης σημείωσε ότι, όπως έχει διαφανεί ο τουρκικός στρατός δεν επιτρέπει το άνοιγμα της διόδου Αθηένου-Πυροίου, επειδή ανατρέπονται οι σχεδιασμοί του.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι οι Τουρκοκύπριοι που αποφασίζουν, άλλα εκτελούν αποφάσεις άλλων, εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα η Τουρκία να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της.

Αναφερόμενος στον ΔΗΣΥ ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι το κόμμα ταλανίζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες στελεχών οι οποίες, είναι θεμιτές εαν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι προοπτικές και τα δεδομένα.

Σημείωσε ωστόσο ότι αυτοί που κατέχουν ηγετικές θέσεις και διεκδικούν ενδεχομένως την προεδρία της δημοκρατίας, πρέπει να θέτουν πάνω από όλα την αγάπη για το κόμμα και την πατρίδα.

ΡΙΚ