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Στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των stablecoins εισέρχεται η Revolut, λανσάροντας το EURR, ένα νέο ψηφιακό νόμισμα συνδεδεμένο με το ευρώ, καθώς τράπεζες και εταιρείες πληρωμών εντείνουν τις κινήσεις τους στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών.

Το EURR θα διατεθεί αρχικά σε επιλέξιμους πελάτες της Revolut στη Δανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, ενώ η βρετανική fintech σχεδιάζει να επεκτείνει τη διάθεσή του και σε άλλες αγορές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αργότερα μέσα στο 2026.

Το νέο stablecoin θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Revolut και θα επιτρέπει στους χρήστες να μετακινούν κεφάλαια μεταξύ ευρώ και κρυπτονομισμάτων απευθείας μέσω blockchain. Η εταιρεία χαρακτηρίζει την κυκλοφορία του EURR ως το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία προβλέπει στο μέλλον την έκδοση και άλλων stablecoins συνδεδεμένων με διαφορετικά νομίσματα.

Η κίνηση της Revolut έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός στην αγορά των stablecoins εντείνεται. Visa, Klarna και μεγάλες διεθνείς τράπεζες έχουν παρουσιάσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, καθώς τα συγκεκριμένα ψηφιακά νομίσματα εξελίσσονται από εργαλείο που χρησιμοποιούνταν κυρίως στις συναλλαγές crypto σε πιθανό μέσο για ταχύτερες και φθηνότερες διασυνοριακές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων.

Την ίδια ώρα, πάντως, υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης στην αγορά. Η συνολική αξία των stablecoins έχει σταθεροποιηθεί μέσα στο 2026, έπειτα από χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, ενώ στοιχεία της Visa καταδεικνύουν επιβράδυνση και στον πραγματικό όγκο συναλλαγών.

Παρά την είσοδο νέων παικτών, το USDT της Tether και το USDC της Circle εξακολουθούν να κυριαρχούν, αντιπροσωπεύοντας μαζί περίπου το 85% των stablecoins που βρίσκονται σε κυκλοφορία. Τα stablecoins που είναι συνδεδεμένα με το ευρώ διατηρούν μέχρι στιγμής πολύ μικρό μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς.

Το EURR θα εκδίδεται από την Bridge, εταιρεία υποδομών stablecoin που ανήκει στη Stripe. Η Bridge θα αναλάβει επίσης τη διακράτηση και διαχείριση των αποθεματικών που θα στηρίζουν το νέο ψηφιακό νόμισμα της Revolut.